Logo

Кћерка Хариса Џиновића напушта Србију

Извор:

Информер

16.10.2025

19:41

Коментари:

0
Ђина Џиновић, кћерка Хариса и Мелине Џиновић
Фото: Инстаграм

Ђина Џиновић, кћерка пјевача Хариса и Мелине Џиновић, одлучила је наводно да напусти Србију и пресели се у Монте Карло, гд‌је планира да започне ново поглавље свог живота.

рема ријечима наводно добро обавијештеног извора, ова одлука услиједила је након тешког периода кроз који је Ђина Џиновић прошла посљедњих нед‌јеља.

Ђина Џиновић

Сцена

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

– Повукла се из јавности и донијела је одлуку да жели да започне нови живот далеко од Србије и очију домаће јавности. Монте Карло јој је одувијек био близак, тамо има пријатеље и осјећа се слободније – открива наводно извор близак породици Џиновић.

Медији су писали да је наводно имала сукоб са оцем и братом, а да јој мајка пружа подршку у сваком сегменту живота.

Djina Dzinovic

Сцена

Ко је Ђина Џиновић? Насљедница Хариса и Мелине у центру скандала

– Након свега што се догодило, односи у породици су постали затегнути. Сукоб с оцем и братом био је прекретница. Ђина је схватила да јој је потребна дистанца како би се изборила са притиском и пронашла свој мир. Њена мајка стоји уз њу сто посто. Разумије кроз шта пролази и подржава је у одлуци да се пресели. Вјерује да ће јој промјена средине помоћи да поново пронађе себе – наводи извор.

Ђина Џиновић би у Монте Карлу требало да настави образовање и посвети се послу инфлуенсера.

Мелина се вјерила у Монаку

Подсјетимо, Мелина и њен партнер вјерили су се у Монаку. Њен изабраник је бизнисмен који има 69 година и млађи је од Хариса Џиновића.

Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић о провокативним сликама кћерке: То не могу никако

Вјериба је прослављена у Монаку гд‌је модна креаторка већ неко вријеме живи са својим партнером.

Иначе, цијело љето, Мелина Џиновић је провела са својим садашњим вјереником на његовом броду дугачком 48 метара којим су пловили и обилазили разне дестинације, преноси Информер.

Подијели:

Тагови:

Đina Džinović

Харис Џиновић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати бизнисмен демантовао да је у вези са Мелином

Сцена

Познати бизнисмен демантовао да је у вези са Мелином

1 д

0
Ово су детаљи гала свадбе коју милионер планира са Мелином Џиновић

Сцена

Ово су детаљи гала свадбе коју милионер планира са Мелином Џиновић

1 д

0
Чиме се тачно бави и колико зарађује Мелина Џиновић

Сцена

Чиме се тачно бави и колико зарађује Мелина Џиновић

2 д

0
Вјерила се бивша жена Хариса Џиновића: Мелина рекла ''да'' богатом бизнисмену

Сцена

Вјерила се бивша жена Хариса Џиновића: Мелина рекла ''да'' богатом бизнисмену

2 д

0

Више из рубрике

Зашто се Том Круз разводи од својих жена када напуне 33 године?

Сцена

Зашто се Том Круз разводи од својих жена када напуне 33 године?

51 мин

0
Прво оглашавање Мирке Васиљевић након скандала

Сцена

Прво оглашавање Мирке Васиљевић након скандала

2 ч

0
Дарко Лазић поново сјео за волан: ''Човјек има 9 живота''

Сцена

Дарко Лазић поново сјео за волан: ''Човјек има 9 живота''

6 ч

0
Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

Сцена

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

31

Орбан: Ми смо спремни

20

21

Ђоковић: Окретали су ми леђа кад виде да имам пасош Србије

20

10

Вирус који угрожава сточарство шири се Европом

20

02

Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

19

57

"Adria Sports Conference": Енди Бара открио тајне свог пословног успјеха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner