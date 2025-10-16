Кћерка Хариса Џиновића напушта Србију

Извор:
Информер
Ђина Џиновић, кћерка пјевача Хариса и Мелине Џиновић, одлучила је наводно да напусти Србију и пресели се у Монте Карло, гдје планира да започне ново поглавље свог живота.
рема ријечима наводно добро обавијештеног извора, ова одлука услиједила је након тешког периода кроз који је Ђина Џиновић прошла посљедњих недјеља.
– Повукла се из јавности и донијела је одлуку да жели да започне нови живот далеко од Србије и очију домаће јавности. Монте Карло јој је одувијек био близак, тамо има пријатеље и осјећа се слободније – открива наводно извор близак породици Џиновић.
Медији су писали да је наводно имала сукоб са оцем и братом, а да јој мајка пружа подршку у сваком сегменту живота.
– Након свега што се догодило, односи у породици су постали затегнути. Сукоб с оцем и братом био је прекретница. Ђина је схватила да јој је потребна дистанца како би се изборила са притиском и пронашла свој мир. Њена мајка стоји уз њу сто посто. Разумије кроз шта пролази и подржава је у одлуци да се пресели. Вјерује да ће јој промјена средине помоћи да поново пронађе себе – наводи извор.
Ђина Џиновић би у Монте Карлу требало да настави образовање и посвети се послу инфлуенсера.
Подсјетимо, Мелина и њен партнер вјерили су се у Монаку. Њен изабраник је бизнисмен који има 69 година и млађи је од Хариса Џиновића.
Вјериба је прослављена у Монаку гдје модна креаторка већ неко вријеме живи са својим партнером.
Иначе, цијело љето, Мелина Џиновић је провела са својим садашњим вјереником на његовом броду дугачком 48 метара којим су пловили и обилазили разне дестинације, преноси Информер.
