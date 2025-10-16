Logo

Прво оглашавање Мирке Васиљевић након скандала

16.10.2025

18:07

Глумица Мирка Васиљевић поново је у центру пажње јавности због приче у којој се нашао њен невјенчани супруг Вујадин Савић, са којим има четворо д‌јеце.

Подсјетимо, полиција је ухапсила А.К. (21) под сумњом да је уцјењивао познатог фудбалера Вујадина Савића сликама и снимцима.

савић-вујадин

Сцена

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

Незванично, А.К. је одређен притвор до 30 дана по налогу Трећег основног суда у Београду. Такође незванично, А.К. је од фудбалера наводно тражио око 50.000 евра.

Медији су писали да је Мирка Васиљевић требало да се појави на суду и да изјаву, али до тога наводно није дошло.

Појавиле су се и спекулације да је глумица тренутно здравствено лоше, али судећи по њеној новој објави на друштвеној мрежи Инстаграм, са њом је све у реду.

Објава Мирке Васиљевић на Инстаграму
Објава Мирке Васиљевић на Инстаграму

Мирка Васиљевић се вратила пословним обавезама, па је подијелила Инстаграм причу са снимајућег дана.

Сет – написала је у једној ријечи глумица Мирка Васиљевић и својим пратиоцима показала атмосферу из студија гд‌је данас снима.

Мирка Васиљевић

Сцена

Глумица Мирка Васиљевић завршила у болници

Вујадин Савић се психички осећа јако лоше и потражио је стручну помоћ.

– Ово је зло што им се догодило, та особа је ударила на Вујадинову породицу. Све ово лоше утиче на њих и то баш страшно. Вујадин је јако лоше психички, све ово највише не може да поднесе због породице – тврди извор за Телеграф.

Из дана у дан појављују се нови детаљи, а корисници друштвених мрежа не престају да “копају” по друштвеним мрежама не би ли нашли неки детаљ или везу са актуелним догађајем.

