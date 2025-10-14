Глумица Мирка Васиљевић завршила у болници

14.10.2025
21:01
Коментари:0
Глумица Мирка Васиљевић завршила је у болници због проблема са притиском.
Како пише Република Мирка Васиљевић се сама јавила љекарима због наглог скока крвног притиска, а на нарушавање њеног стања су утицали проблеми у којима се нашао глумичин супруг, бивши фудбалер Вујадин Савић.
"Мирка је под огромним психичким притиском због свакодневних информација које излазе у јавност о Вујадиновом случају", наводи Република.
Иако је позната по свом сталоженом понашању и професионалности, ситуација која се посљедњих дана одвија око њеног партнера очигледно је оставила посљедице на њено здравље.
Полиција је ухапсила трансродну особу А.К. (21) која је уцењивала Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама.
А.К. је тражио од Вујадина 50.000 евра како снимци и фотографије не би доспјели у јавност.
Иначе, Вујадин Савић саслушан је у процесу који се води против А. К.
"Саслушање је одржано 8. октобра у 13.30, Вујадин је дошао у присуству адвоката и задржао се око два сата у Трећем основном тужилаштву. Том приликом он је изнио своју страну приче", наводи извор Курира.
А. К. је одређен притвор од 30 дана због постојања опасности да боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима.
