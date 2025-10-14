Logo

Јоксимовић патосирао коментар, ово није очекивала од њега

Водитељка Јована Јоксимовић гостовала је у једној емисији где је открила детаље из приватног живота

Водитељка Јована Јоксимовић годинама ужива у складном браку са музичарем Жељком Јоксимовићем. Пар који је романсу почео недуго након Пјесме Евровизије одржане у Београду, има троје дјеце - кћерке близнакиње Ану и Срну и старијег сина Косту.

Иако свој приватни живот држи подаље од очију јавности, Јована је једном приликом у емисији Гоце Тржан, испричала разговор који је водила са Костом када је био млађи, који ју је оставио без текста.

"То ми је једна од најбоља ситуација са Костом. Он није дијете које се одушевљава што је неко лијеп, не коментарише туђи физички изглед, али сјећам се једном када смо гледали 'Грдану' са Анђелином Џоли рекао: 'Мама, је л могуће да је она оволико лијепа?'. Ја кажем јесте љубави, она је стварно прелепа, али је л' ти љепша она или мама?", рекла је Јована и потом открила шта јој је син, који је тада имао 3 године рекао.

