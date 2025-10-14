Logo

Алек Болдвин ударио аутом у дрво

Извор:

Танјуг

14.10.2025

11:37

Коментари:

0
Алек Болдвин ударио аутом у дрво

Амерички глумац Алек Болдвин доживио је саобраћајну несрећу када је његов аутомобил ударио у дрво, саопштиле су локалне власти.

Предњи дио његовог возила је удубљен, али Болдвин и његов брат Стивен, који је био с њим у ауту, нису повријеђени, навели су званичници, пише ABC News.

Болдвин је након инцидента објавио поруку на Инстаграму у којој је објаснио околности несреће.

"Имао сам саобраћајну несрећу јутрос. Добро сам", рекао је глумац, преноси агенција Тан‌југ.

Казао је како га је на путу пресјекао "камион за смеће величине кита" и да би га избјегао ударио је аутом у дрво, при чему је оштетио аутомобил своје супруге, Хиларије Болдвин.

Болдвин је захвалио полицијској управи Ист Хемптона на брзој помоћи, додајући да је поднио пријаву.

Подијели:

Тагови:

Alek Boldvin

Саобраћајна незгода

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

Сцена

Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

3 ч

0
Пријино прво јавно појављивање након порођаја

Сцена

Пријино прво јавно појављивање након порођаја

6 ч

0
Боки 13 осуђен на пет година затвора

Сцена

Боки 13 осуђен на пет година затвора

6 ч

0
Велика промјена у Звездама Гранда, ова пјевачица је члан жирија умјесто Милија

Сцена

Велика промјена у Звездама Гранда, ова пјевачица је члан жирија умјесто Милија

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner