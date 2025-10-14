Алек Болдвин ударио аутом у дрво

Извор:
Танјуг
14.10.2025
11:37
Амерички глумац Алек Болдвин доживио је саобраћајну несрећу када је његов аутомобил ударио у дрво, саопштиле су локалне власти.
Предњи дио његовог возила је удубљен, али Болдвин и његов брат Стивен, који је био с њим у ауту, нису повријеђени, навели су званичници, пише ABC News.
Болдвин је након инцидента објавио поруку на Инстаграму у којој је објаснио околности несреће.
"Имао сам саобраћајну несрећу јутрос. Добро сам", рекао је глумац, преноси агенција Танјуг.
Казао је како га је на путу пресјекао "камион за смеће величине кита" и да би га избјегао ударио је аутом у дрво, при чему је оштетио аутомобил своје супруге, Хиларије Болдвин.
Болдвин је захвалио полицијској управи Ист Хемптона на брзој помоћи, додајући да је поднио пријаву.
Alec Baldwin crashes Range Rover into tree in the Hamptons https://t.co/BQOxjwEXPk pic.twitter.com/PkscDhJPw8— New York Post (@nypost) October 13, 2025
