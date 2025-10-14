Здравко Чолић минут на прослави наплаћује 1.000 евра

14.10.2025
10:36
Коментари:0
Здравко Чолић важи за једну од највећих звијезда на просторима бивше Југославије, његове хитове обожавају све генерације.
"Здравко Чолић наплаћује по минуту. Колико минута, толико хиљаде евра. Ако га хоћеш на сат, 60.000 евра", рекао је извор за домаће медије, пише Курир.
Иначе, Здравко Чолић је недавно пјевао на једној свадби и за 45 минута је узео 45.000 евра.
"Имао је одређене услове, који су младенци и њихове породице испуниле без речи, тако да је све договорено врло брзо. Између осталог, тражио је да бина буде уздигнута од пода како му гости не би прилазили превише близу док пева, да нема наручивања песама и фотографисања са гостима…", додао је саговорник.
"За 45 минута тражио је 45.000 евра и то је одмах прихваћено, јер младенци обожавају његову музику. Уз песму ‘Тебе чувам за крај’ одигран је и први плес. Певао је неке од својих највећих хитова, а сви су били разнежени док је изводио песму ‘Ти си ми у крви’. Одмах након наступа у пратњи обезбеђења ресторана напустио је локал", додао је тад он за домаће медије, преноси Нова.
