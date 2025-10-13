Logo

Велика промјена у Звездама Гранда, ова пјевачица је члан жирија умјесто Милија

13.10.2025

20:21

Коментари:

0
Велика промјена у Звездама Гранда, ова пјевачица је члан жирија умјесто Милија
Фото: Youtube screenshot

Александар Милић Мили дугогодишњи је члан жирија "Звезда Гранда", а данас није могао да присуствује снимању због сахране свог великог пријатеља, чувеног пјевача Халида Бешлића.

Продукција "Звезда Гранда" огласила се и открила да ће Милија данас у жирију мијењати Катарина Живковић.

Она ће са колегама оцјењивати такмичаре, а на снимању није присутна ни Ана Бекута која је такође присуствовала сахрани Халида Бешлића.

Подијели:

Тагови:

Халид Бешлић

Zvezde Granda

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пјевач Тони Цетински

Сцена

Потврђена оптужница против Тонија Цетинског због куповине лажних Ковид потврда

3 ч

0
Карлеуша на глави носила лобању дивљег зеца

Сцена

Карлеуша на глави носила лобању дивљег зеца

3 ч

0
Иван Маринковић напустио Елиту

Сцена

Иван Маринковић напустио Елиту

4 ч

0
Бела Хадид отворено о својој дугогодишњој борби са депресијом: ''Сваки дан ми је почињао у сузама“

Сцена

Бела Хадид отворено о својој дугогодишњој борби са депресијом: ''Сваки дан ми је почињао у сузама“

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трамп: Орбан је сјајан лидер

21

49

Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

21

45

Ноћне навике које потајно уништавају здравље

21

43

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

21

27

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner