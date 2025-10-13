Велика промјена у Звездама Гранда, ова пјевачица је члан жирија умјесто Милија

13.10.2025
20:21
Александар Милић Мили дугогодишњи је члан жирија "Звезда Гранда", а данас није могао да присуствује снимању због сахране свог великог пријатеља, чувеног пјевача Халида Бешлића.
Продукција "Звезда Гранда" огласила се и открила да ће Милија данас у жирију мијењати Катарина Живковић.
Она ће са колегама оцјењивати такмичаре, а на снимању није присутна ни Ана Бекута која је такође присуствовала сахрани Халида Бешлића.
