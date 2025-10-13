Logo

Бела Хадид отворено о својој дугогодишњој борби са депресијом: ''Сваки дан ми је почињао у сузама“

13.10.2025

16:39

Фото: Instagram/Bellahadid

Манекенка Бела Хадид је проговорила о својој дугогодишњој борби са анксиозношћу и депресијом. Кроз емотивну објаву на друштвеним мрежама, Хадид се обратила свима који се суочавају са сличним изазовима дијелећи поруке подршке.

У објави је подијелила низ мотивишућих цитата, од којих се један истиче јер одражава унутрашњу борбу коју многи данас доживљавају.

''Када терет постане претежак и будућност изгледа мрачно, у реду је одвојити тренутак за одмор - чак и ако се осјећате као да сте изгубили искру. Када се осјећате као да сте ван свог тијела и не можете да прихватите стварност, не морате да тражите љепоту у свему. Понекад, када све постане страшно, преживљавање постаје приоритет. Фокусирамо се само на оно што морамо да урадимо да бисмо преживјели. Све остало пада у други план јер је циљ само да се осјећамо безбједно“, почела је у објави.

Манекенка је истакла да је овај осјећај преоптерећености разлог зашто често не можемо јасно да размишљамо.

''У оваквим тренуцима, мисли се јуре једна за другом. Зауставите се. Дубоко удахните. Биће све у реду. Не размишљајте превише о будућности, само се фокусирајте на данас. Понекад су питања 'шта ако' претешка. Зато подсјетите себе да је садашњи тренутак све што имате. Будите присутни и само дишите“, рекла је.

Уз цитате, Бела је отворено говорила о свом искуству са менталним здрављем.

''Годинама носим терет анксиозности и депресије. Понекад постане толико интензивно да ме потпуно паралише - иако нико споља не може да то види. Сваки дан сам почињала у сузама, питајући се зашто ми је ум тако тежак, иако је мој живот испуњен свјетлошћу и благословима'', написала је.

Bela Hadidi

Сцена

Манекенка Бела Хадид у болници, мајка упутила потресну поруку

Додала је да таква осјећања често прати дубока срамота, посебно зато што се људи око ње не суочавају са истим изазовима. Али временом је научила да то не види као слабост: ''Таква сам ја. Моја осјетљивост, свијест и емпатија су дијелови мог идентитета. И управо су ти аспекти мог карактера они који су ме учинили бољом особом. Помогли су ми да дубље разумијем себе и друге.''

Завршила је своју поруку речима подршке за свакога ко пролази кроз сличне тренутке, преноси Кликс.

''Сви ви који се свакодневно борите са истим осјећањима, нисте сами. И ја вас много волим“, рекла је.

