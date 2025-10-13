Умро Томи Прајс

Извор:
Томи Прајс, бубњар познат по свом раду са Џоан Џет и Билијем Ајдолом, преминуо је у 68. години.
Вијест је потврдила његова супруга Стефани, која је рекла да је преминуо у петак (10. октобра) и назвала га „посвећеним супругом и поносним оцем, као и моћним бубњарем и текстописцем“.
„Његова енергија, доброта, хумор и ненадмашни ритам оставили су неизбрисив траг на свакога ко га је познавао и на сваку сцену на којој је свирао“, додала је она.
Прајс је свирао са Џоан Џет и "he Blackheartsima" од 1987. до 2017. године, а Џет је била међу онима који су му одали почаст на Инстаграму.
„Изгубили смо члана породице "Тhe Blackhearts", јединственог Томија Прајса“, написала је.
„Томи је био легендарни бубњар који је био "Blackheart" четири деценије. Био је бубњар за бубњаре и дивили су му се многи. Наша срца су тешка. Шаљемо љубав његовој предивној породици. Волимо те, Томи.“
Џет је уз објаву приложила видео монтажу Прајса како бубња са бендом, уз одломак из њеног говора приликом увођења у Кућу славних рокенрола 2015. године.
„Хвала свим "Blackheartsima" током година, посебно великом Томију Прајсу, који је 32 године био срце, пулс, урлајућа страст овог бенда“, рекла је у говору.
„Томи је требало да буде примљен са нама вечерас, и желим да му одам признање пред свима вама сада.“
Прајс је такође редовно свирао са Билијем Ајдолом осамдесетих година, а Ајдол је објавио сопствену почаст.
"Томи је био фантастичан музичар и бубњар који је 1983. године, у посљедњем тренутку, дао свој дефинитиван печат мом албуму 'Rebel Yell'", написао је. „Помогао нам је да га доведемо до невjероватног завршетка и био је на турнејама са нама поводом албума "Rebel Yell" и "Whiplash Smile".“
„Томи је био пријатељ, као и музички саборац који је у све што је радио уносио огроман таленат и срце. И недостајаће ми.“
Прајс је рођен у Бруклину, Њујорк 1956. године и такође је свирао са Скандал, Mink DeVille и Love Crushed Velvet. Свирао је и на студијским албумима разних умjетника, укључујући Роџера Далтрија, he Waterboys, Blue Oyster Cult, The Psychedelic Furs, Рони Спектор и Деби Хари.
Нису откривени детаљи о узроку његове смрти, а иза себе је оставио супругу Стефани и ћерку Бруклин, пише Телеграф.
