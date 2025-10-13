Снимак шимпанзе која пуши цигарету обишао свијет

Извор:
Снимак шимпанзе која сједи иза стаклене баријере и пуши цигарету изазвао је шок на друштвеним мрежама широм Кине, али и свијета. Забиљежен је у зоолошком врту Ланзхоу, у главном граду провинције Гансу.
Након увлачења дима, шимпанза је бацила опушак, а надлежни наводе да су цигарету у ограђени простор убацили несавјесни посјетиоци.
“Такво понашање обично брзо зауставимо, али тог дана је било превише људи и особље није стигло да реагује на вријеме”, рекао је портпарол зоо врта.
Надлежни су истакли да шимпанза није претрпјела никакве посљедице и да се се нормално понаша, преноси Daily Mail.
Међутим, овај случај је изазвао буру реакција на интернету. Љубитељи животиња и активисти за права животиња осудили су поступак несавесних посјетилаца.
Један корисник друштвених мрежа окарактерисао је догађај као “окрутан и неодговоран”, док је други истакао да “људи морају имати више поштовања према животињама”.
Поред оштрих коментара, упућене су критике и на рачун зоолошког врта, уз питање зашто није предузето више како би се спречило убацивање предмета у ограђени простор.
Зоолошки врт Ланзхоу је дом за више од 100 врста животиња, укључујући лавове, тигрове и примате. Раније су спроводили кампање за едукацију јавности о добробити животиња, али овај инцидент баца сјенку на њихове напоре, наводи се.
Ово, нажалост, није изолован случај у Кини. Почетком године, у зоолошком врту у Нанингу, посјетиоци су снимили шимпанзу како држи одбачену цигарету, што је покренуло интерну истрагу о добробити животиња, пише Телеграф.
