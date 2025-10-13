Logo

Епл гаси своју популарну апликацију

13.10.2025

Епл је најавио да престаје са подршком за своју апликацију налик на Инстаграм Сторије.

Компанија Епл потврдила је да укида подршку за своју апликацију Клипс, једноставан алат за брзо уређивање и дијељење видео садржаја који је лансиран још 2017. године. Апликација је уклоњена из Апп Сторе-а и више неће добијати ажурирања.

Како наводи "ТецхЦрунцх", корисници који су раније преузели Цлипс и даље ће моћи да је користе, али Епл савјетује да своје видео записе сачувају у Фото библиотеци, јер апликација временом може да постане нефункционална на новијим верзијама иОС-а и иПадОС-а.

Клипс је био замишљен као Еплов одговор на раст популарности кратких видео формата које су популаризовали Снепчет и Инстаграм Сторие. Корисници су могли да додају филтере, стикере, текст и музику - све унутар једноставног интерфејса.

Међутим, и поред неколико мањих ажурирања, апликација никада није доживјела ширу популарност. У ери у којој доминирају алати засновани на вјештачкој интелигенцији и напредне видео платформе, Клипс је постепено изгубио релевантност.

Епл није најавио замјену за ову апликацију, али многи сматрају да би њене функције могле бити интегрисане у будуће верзије Пхотос или иМовие апликација.

