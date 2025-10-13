Епл гаси своју популарну апликацију

Извор:
Епл је најавио да престаје са подршком за своју апликацију налик на Инстаграм Сторије.
Компанија Епл потврдила је да укида подршку за своју апликацију Клипс, једноставан алат за брзо уређивање и дијељење видео садржаја који је лансиран још 2017. године. Апликација је уклоњена из Апп Сторе-а и више неће добијати ажурирања.
Како наводи "ТецхЦрунцх", корисници који су раније преузели Цлипс и даље ће моћи да је користе, али Епл савјетује да своје видео записе сачувају у Фото библиотеци, јер апликација временом може да постане нефункционална на новијим верзијама иОС-а и иПадОС-а.
Клипс је био замишљен као Еплов одговор на раст популарности кратких видео формата које су популаризовали Снепчет и Инстаграм Сторие. Корисници су могли да додају филтере, стикере, текст и музику - све унутар једноставног интерфејса.
Међутим, и поред неколико мањих ажурирања, апликација никада није доживјела ширу популарност. У ери у којој доминирају алати засновани на вјештачкој интелигенцији и напредне видео платформе, Клипс је постепено изгубио релевантност.
Епл није најавио замјену за ову апликацију, али многи сматрају да би њене функције могле бити интегрисане у будуће верзије Пхотос или иМовие апликација.
