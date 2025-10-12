Logo

Говор вјештачке интелигенције постаје идентичан људском

Извор:

СРНА

12.10.2025

10:12

Фото: Pexel/ThisIsEngineering

Већина људи више не може да разликује гласове генерисане вјештачком интелигенцијом од људског гласа од кога су клонирани, показало је ново истраживање.

Учесницима студије дати су узорци 80 различитих гласова, од којих је половина била вјештачки генерисана, а друга је била људска. Затим су замољени да оцијене оно што су чули.

У категорији вјештачке интелигенције постојале су двије различите врсте - генерички гласови креирани од нуле и гласови клонирани са снимака људског говора.

Већина људи препознала је вјештачки глас генерисан од нуле, али је 58 одсто клонираних гласова оцијењено као природно.

Истовремено је 62 одсто аутентичних људских гласова препознато као стварно, што указује на минималну разлику у способности испитаника да разликују ове двије врсте.

Резултати истраживања објављени су у часопису "Плос уан".

"Најважнији аспект истраживања је да гласови генерисани вјештачком интелигенцијом, тачније клонирани гласови, звуче једнако људски као и снимци правих људских гласова", рекла је "Јуроњузу" доктор Надин Лаван, главни аутор студије и виши предавач психологије на Универзитету "Квин Мери" у Лондону.

Вјештачка интелигенција је постала уобичајени дио свакодневног живота многих. Видимо је на друштвеним мрежама, разговарамо са њом користећи велике језичке моделе и чујемо је сваки пут када се "Амазонова" "Алекса" активира на захтјев.

Па ипак, док технологија брзо напредује, све је теже разазнати шта је стварно, а шта није.

Вјештачка интелигенција

