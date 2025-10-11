Научници израчунали када ће бити крај универзума

11.10.2025
Ако недавна открића о кретању тамне енергије одрже научну основу, наш универзум ће се урушити под сопственом гравитацијом у коначном временском року, сугеришу нови прорачуни. Тај временски рок научници су и оквирно одредили.
На основу резултата једног броја новијих студија о тамној енергији, нови модел открива да Универзум има животни вијек од само 33.3 милијарде година. Пошто смо сада 13.8 милијарди година након Великог праска, то сугерише да нам је преостало нешто мање од 20 милијарди година.
Током наредних 11 милијарди година, Универзум ће наставити да се шири, прије него што се заустави и промјени смјер, урушавајући се у хипотетички Биг Црунцх, односно Велико сажимање, наводе физичари Хоанг Нан Луу из Међународног физичког центра Доностија у Шпанији, Ју-Ченг Ћиу са Универзитета Шангај Ђао Тонг у Кини и одговарајући аутор Хенри Тај са Универзитета Корнел у САД.
"Посљедњих 20 година људи су вјеровали да је космолошка константа позитивна и да ће се универзум ширити заувијек", каже Тај и додаје: "Нови подаци изгледа указују на то да је космолошка константа негативна и да ће универзум завршити у Великом сабијању".
Космолошка константа на коју се Тај позива је λ, коју је увео Алберт Ајнштајн у својој општој теорији релативности да би описао ширење универзума. Ако је вриједност λ позитивна, онда дјелује као сила која стално иде ка споља, доприносећи ширењу универзума. Ако је λ негативан, понаша се као константна гравитација која никада не нестаје и на крају може зауставити и преокренути ширење.
Недавна запажања указују на то да се тамна енергија може мијењати током времена. У новом моделу за анализе, све указује на малу негативну вриједност λ, иако тренутни подаци не искључују да је λ једнако 0. Пошто негативно λ вуче ка унутра, то би ометало, а не помогло ширењу универзума.
"Ипак, универзум се заиста шири, према огромној већини доказа. Али на основу посматрања и анализа, можемо доћи до могућег понашања Универзума ако комбинујемо мали негативни λ са ултралаким аксионским пољем које се данас понаша као тамна енергија.
Аксиони су ултралаке честице које се такође могу сматрати врстом поља које се простире кроз свемир, и први пут су као такви предложени прије неколико деценија као потенцијално рјешење за неке друге проблеме у физици честица", објашњавају научници.
У својој новој анализи, Тај и његове колеге описују аксион као силу која универзуму даје благи потисак ка споља, али који се полако смањује током времена.
У овом тренутку, утицај аксиона и даље влада, гурајући универзум ка споља великим убрзањем, како гравитација слаби између тијела која се све више и више удаљавају - тако да универзум и данас убрзава према овом сценарију, преноси "Дневник".
