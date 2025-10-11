Logo

Ово популарно суђе може бити опасно

11.10.2025

Оне су једно од чуда модерног кувања и неко вријеме су сви хвалили таве с непријањајућим премазом, које је прво популаризирао тефлон, али су сада широко доступне од стране разних марки.

Неки људи имају забринутости због лонаца с непријањајућим премазом у кухињи - али да ли они заиста могу утицати на ваше здравље и требате ли бити опрезни приликом њихове употребе?

У прошлости су се појавиле одређене забринутости да таве с непријањајућим дном могу бити опасне за кућне љубимце јер испарења која испуштају заправо могу бити штетна, посебно за птице.

"Гардијан" је пренио:

"Оно што је пријављено у вези с употребом тефлона је ризик од испарења из прегријаних тава, што људима узрокује привремене симптоме сличне грипи и болест - познату као полимерна грозница. Ова испарења не садрже ПФОА и углавном су штетна за птице и кућне љубимце, па ако имате папагаја или тигрицу, прозрачите кухињу и не прегријавајте таве с непријањајућим премазом".

Ово потврђује и "Сиријус Итс", који објашњава како, иако су вјероватно у цјелини сигурне, таве с непријањајућим дном могу потенцијално представљати ризик у неким случајевима.

"Вјероватно се може са сигурношћу рећи да су се непријањајући премази с временом побољшали и да су мање ризични него што су некада били, иако не треба претпостављати да су све опасности искоријењене", казали су, пише британски "Експрес".

"Осим тих здравствених питања, главна поента коју желимо истаћи је да посуђе с непријањајућим слојем ријетко буде ваш најбољи избор из кулинарске перспективе. У већини случајева, храна ће вам испасти боља ако је не кувате у тави с непријањајућим слојем", објаснили су.

