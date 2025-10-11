Вучић: Разочаравајућа вијест нам је стигла из Русије

Logo

Агенције

11.10.2025

Aleksandar Vzčić i Vladimir Putin
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је Русија понудила Србији уговор за снабдијевање гасом до Нове године, наводећи да је то разочаравајућа вијест, јер је Србија, како каже, очекивала склапање дугорочног уговора још у мају ове године.

"Стиже друга вијест из Москве или Петербурга (сједиште Гаспрома), како год хоћете, да су нам понудили уговор за гас до Нове године. Ја сам рекао да је то за нас веома разочаравајућа вијест, зато што је требало да закључимо до маја дугорочни уговор на три године. Били смо више него фер и поуздан партнер у сваком смислу, и да не говоримо о томе да је Србија одустајала од арбитража и од много других ствари да би се сачувало пријатељство и партнерски односи", рекао је Вучић за ТВ Информер.

Подсјетио је да је у мају у Москви разговарао са руским предсједником Владимиром Путином и да је тада речено да ће у најкраћем року - од мјесец или два мјесеца, бити закључен споразум, али да је Србија још морала да чека.

"Онда сам се у септембру срео поново са предсједником Путином, разговарао сам и ја сам рекао 'све је на вама и, молим вас, како ви одлучите, ми ћемо да прихватимо, само вас молим да то закључимо'. Сада су нас обавијестили да ће то трајати до Нове године. Зашто до Нове године? Логика је једноставна и нећу то да кријем, па зато што они желе тиме да нам кажу 'е ако ви будете кренули у национализацију НИС-а или било шта друго, ми можемо да пресјечемо гас 31. децембра'. И то је за мене веома, веома лоша порука у сваком смислу", рекао је Вучић.

"Американци су ми рекли 'предсједниче, потпишите, неће бити санкција, само нам реците да вам је потребно вријеме, нећемо ни да вам уводимо санкције, да вам је потребно вријеме да национализујете вашу нафтну индустрију'. Ја сам рекао 'то за мене није прихватљиво, наша земља није ни комунистичка, ни фашистичка, нити волимо да отимамо туђи капитал и туђу имовину'. Они су рекли 'океј, није важан ваш потпис, дајте нам ви вашу ријеч'. Ја сам рекао 'ја ако дам моју ријеч, ја то морам да испуним. Ја не могу да вам дам ријеч да ћемо нешто да национализујемо, јер то је посљедња ствар коју можемо и хоћемо да урадимо'", рекао је Вучић.

Александар Вучић

Русија

Србија

gas

