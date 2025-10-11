У тешкој несрећи једна особа погинула, четворо повријеђено

Извор:
Телеграф
11.10.2025
13:00
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ у Митровици, једна особа је изгубила живот, а још четворо је повријеђено.
Несрећа се догодила, како се сумња, као резултат непоштовања саобраћајних прописа, а у судару су учествовала два аутомобила.
Према наводима тзв. Косовске полиције, у несрећи је страдао мушкарац, док су четири особе задобиле тјелесне повреде различитог степена. Сви повријеђени су превезени у болницу у Митровици, гдје им је указана медицинска помоћ.
Љекари из Хитне помоћи су на лицу мјеста констатовали смрт несрећног човјека, чије је тијело, по налогу тужиоца, послато у Институт за судску медицину ради обдукције.
На лицу мјеста интервенисале су екипе полиције, хитне помоћи и ватрогасаца, саобраћај је био привремено обустављен, а увиђај је трајао више сати.
Један од возача, који је учествовао у несрећи, након указане медицинске помоћи ухапшен је и притворен. Према незваничним информацијама, он се сумњичи да је управљао возилом под околностима које ће бити предмет истраге.
Истрага о узроцима и околностима несреће је у току, а полиција прикупља све релевантне доказе како би се утврдило шта је претходило кобном судару.
