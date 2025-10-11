Logo

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

11.10.2025

12:45

Коментари:

0
Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост
Фото: Pixabay

Софија је већ више година једно од најчешћих имена која родитељи дају новорођеним дјевојчицама у Србији.

Име Софија потиче из старогрчког „Σοφία (Сопхíа)“ што значи мудрост, знање, просветљење. Управо због тог значења, име се често повезује са:

-духовном јасноћом

Валентин Вашеро

Тенис

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

-женском интуицијом и унутрашњом снагом

-мирноћом и разборитошћу.

У хришћанској традицији, име Софија има и посебно мјесто, јер је повезано са Светом мученицом Софијом, мајком три хришћанске мученице – Вере, Наде и Љубави. Оне су биле симболи три најважније хришћанске врлине, а Софија (њихова мајка) персонификовала је мудрост и мајчинску вјеру.

У народном предању и обичајима, име Софија често се везивало за:

Заштиту породице

Вјеровало се да дјевојчица која носи име Софија доноси мир у кућу, стабилност, добру комуникацију међу укућанима.

Микропластика

Здравље

Загађење микропластиком веће него што се мислило

Добру судбину

Због значења имена, говорило се да Софије “увијек паметно бирају”, те се сматрало да ће дјевојчице са тим именом имати дуг и мудар живот, често успјешан у школи и послу, преноси Најжена.

Блискост са вишим силама

По неким тумачењима, име Софија носи посебну духовну вибрацију и повезује особу са интуицијом, тишином и контемплацијом. Зато су Софије често виђане као „стара душа“ – неко ко размишља дубље него вршњаци.

Валентин Вашеро

Тенис

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

Име Софија носи снажну симболику мудрости и духовне снаге кроз вијекове. Повезано је са религијским и народним вјеровањима, а кроз историју је остало једно од најљепших и најдубљих женских имена у православној и шире европској традицији. Дати дјетету име Софија у народу се често тумачило као жеља родитеља да њихова кћерка буде паметна, стабилна и вољена кроз живот.

Подијели:

Тагови:

Дјевојчица

imena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

Република Српска

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

5 ч

0
Пошиљка из Америке шокирала полицију у Загребу: Ево шта је било у пакету

Регион

Пошиљка из Америке шокирала полицију у Загребу: Ево шта је било у пакету

5 ч

0
Израел

Свијет

Америчке трупе почеле да стижу у Израел

5 ч

0
Дрога кеса запљена

Регион

Албанац ухапшен у Црној Гори: Заплијењено више од 2,4 килограма марихуане

5 ч

0

Више из рубрике

Анелис Остергорд са партнером

Породица

Удовица (101) пронашла партнера 20 година након смрти мужа

3 д

0
Људи који су несрећни у браку, али ипак остају заједно, то чине из 5 разлога

Породица

Људи који су несрећни у браку, али ипак остају заједно, то чине из 5 разлога

4 д

0
Магарећи кашаљ може бити смртоносан за бебе, упозоравају научници

Породица

Магарећи кашаљ може бити смртоносан за бебе, упозоравају научници

5 д

0
Логопеди упозоравају: Због ових грешака родитеља, дјеца могу касније проговорити

Породица

Логопеди упозоравају: Због ових грешака родитеља, дјеца могу касније проговорити

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

38

Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

17

32

Снажан земљотрес погодио Филипине

17

29

Драма у Србијји: Наоружан упао у локал

17

21

Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"

17

08

Пун камион гума истоварен у Врбас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner