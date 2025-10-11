Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

11.10.2025
Софија је већ више година једно од најчешћих имена која родитељи дају новорођеним дјевојчицама у Србији.
Име Софија потиче из старогрчког „Σοφία (Сопхíа)“ што значи мудрост, знање, просветљење. Управо због тог значења, име се често повезује са:
-духовном јасноћом
-женском интуицијом и унутрашњом снагом
-мирноћом и разборитошћу.
У хришћанској традицији, име Софија има и посебно мјесто, јер је повезано са Светом мученицом Софијом, мајком три хришћанске мученице – Вере, Наде и Љубави. Оне су биле симболи три најважније хришћанске врлине, а Софија (њихова мајка) персонификовала је мудрост и мајчинску вјеру.
У народном предању и обичајима, име Софија често се везивало за:
Вјеровало се да дјевојчица која носи име Софија доноси мир у кућу, стабилност, добру комуникацију међу укућанима.
Због значења имена, говорило се да Софије “увијек паметно бирају”, те се сматрало да ће дјевојчице са тим именом имати дуг и мудар живот, често успјешан у школи и послу, преноси Најжена.
По неким тумачењима, име Софија носи посебну духовну вибрацију и повезује особу са интуицијом, тишином и контемплацијом. Зато су Софије често виђане као „стара душа“ – неко ко размишља дубље него вршњаци.
Име Софија носи снажну симболику мудрости и духовне снаге кроз вијекове. Повезано је са религијским и народним вјеровањима, а кроз историју је остало једно од најљепших и најдубљих женских имена у православној и шире европској традицији. Дати дјетету име Софија у народу се често тумачило као жеља родитеља да њихова кћерка буде паметна, стабилна и вољена кроз живот.
