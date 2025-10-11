Logo

Пошиљка из Америке шокирала полицију у Загребу: Ево шта је било у пакету

Извор:

Дневник.хр

11.10.2025

12:18

Коментари:

0
Пошиљка из Америке шокирала полицију у Загребу: Ево шта је било у пакету
Фото: Pixabay

Осумњичени 34-годишњак ухапшен је након што је загребачка полиција довршила криминалистичко истраживање, због сумње да је из Сједињених Америчких Држава наручио преко интернета више од килограм смоле конопље.

Пошиљка, укупне масе 1.319 грама, била је скривена у поштанској пошиљци достављеној на његову кућну адресу на Трешњевци, а како се сумња, циљ је била даља препродаја дроге.

Израел-11102025

Свијет

Америчке трупе почеле да стижу у Израел

Током претреса куће и других просторија које користи осумњичени, полиција је пронашла дигиталну вагу, док су у самој поштанској пошиљци откривене двије пластичне кутије испуњене смолом конопље.

Након завршетка истраге, осумњичени је у законском року, уз кривичну пријаву, предат притворском надзорнику, саопштила је полиција у саопштењу.

