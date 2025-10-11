Додик: Напади на Српску не престају, али имамо прилику да ствари буду другачије

Извор:
СРНА
11.10.2025
11:55
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас да напади на Републику Српску не престају, али да она чврсто стоји.
"БиХ није добро мјесто за нас. БиХ је мјесто у којем смо 30 година под непрестаном репресијом. Али, Република Српска је успјела да се очува", рекао је Додик у обраћању у Лакташима, гдје присуствује званичном почетку санације пута Клашнице-Бањалука.
Додик је нагласио да долази вријеме које је далеко боље него што је било прије само неколико мјесеци.
"Да су настављене политике Бајденове администрације, Република Српска би била готово без надлежности, а сада имамо прилику да многе ствари буду другачије", истакао је Додик.
Предсједник Републике је подсјетио да је у претходном периоду био на многим важним адресама, те истакао да са сигурношћу може рећи да Шмит неће још дуго бити у Сарајеву.
