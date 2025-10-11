Logo

Додик: Напади на Српску не престају, али имамо прилику да ствари буду другачије

Извор:

СРНА

11.10.2025

11:55

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас да напади на Републику Српску не престају, али да она чврсто стоји.

"БиХ није добро мјесто за нас. БиХ је мјесто у којем смо 30 година под непрестаном репресијом. Али, Република Српска је успјела да се очува", рекао је Додик у обраћању у Лакташима, гдје присуствује званичном почетку санације пута Клашнице-Бањалука.

Petar Petković

Србија

Петковић: Гдје је лажни изасланик био када је Курти терорисао Србе

Додик је нагласио да долази вријеме које је далеко боље него што је било прије само неколико мјесеци.

"Да су настављене политике Бајденове администрације, Република Српска би била готово без надлежности, а сада имамо прилику да многе ствари буду другачије", истакао је Додик.

Policija Srbija

Хроника

Пришао баки са леђа и отргао јој златни ланац са врата

Предсједник Републике је подсјетио да је у претходном периоду био на многим важним адресама, те истакао да са сигурношћу може рећи да Шмит неће још дуго бити у Сарајеву.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

БиХ

Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ухапшен Хрват који је кријумчарио мигранте

1 ч

0
Обнова пута Трн

Друштво

Почели радови на обнови дионице пута Клашнице - Бањалука

1 ч

0
Посадите ово цвијеће у октобру и на прољеће ћете имати башту из снова

Савјети

Посадите ово цвијеће у октобру и на прољеће ћете имати башту из снова

1 ч

0

Више из рубрике

Министар правде најавио апликацију за пријаву корупције у јавним предузећима

Република Српска

Министар правде најавио апликацију за пријаву корупције у јавним предузећима

1 ч

1
Кецмановић: Утицај Додика не зависи од функције него функција зависи од њега

Република Српска

Кецмановић: Утицај Додика не зависи од функције него функција зависи од њега

1 ч

0
Селак: Биће убједљива побједа Карана, Сарајево је хтјело да бира предсједника

Република Српска

Селак: Биће убједљива побједа Карана, Сарајево је хтјело да бира предсједника

2 ч

0
Централне вијести 10.10.2025.

Република Српска

Централне вијести 10.10.2025.

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Новаку Ђоковићу се ово никада није десило у каријери

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner