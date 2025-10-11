Logo

Посадите ово цвијеће у октобру и на прољеће ћете имати башту из снова

Извор:

Жена Блиц

11.10.2025

11:18

Посадите ово цвијеће у октобру и на прољеће ћете имати башту из снова
Фото: Pixabay

Јесен је идеално вријеме за припрему баште, а стручњаци савјетују да се управо у октобру посаде одређене врсте цвијећа које ће на прољеће процвјетати у пуном сјају. На тај начин, башта ће бити богата бојама и мирисима чим стигну први топли дани.

Лале — симбол прољећне елеганције

Лале су међу најпопуларнијим прољећним цвјетовима и саде се у јесен како би дочекале прве сунчане дане. Њихове луковице најбоље је посадити у октобру, на дубини од око 10 цм, у добро дренирано земљиште. На прољеће ће процвјетати у раскошним бојама и унијети елеганцију у сваку башту.

Зумбули — мирис који осваја

Зумбули су познати по свом интензивном мирису и јарким бојама. Њихове луковице такође се саде у јесен, а идеално вријеме је управо октобар. Потребно им је сунчано мјесто и плодно земљиште, а на прољеће ће испунити простор не само љепотом, већ и препознатљивим мирисом.

Нарциси — вјесници прољећа

Нарциси су цвјетови који симболизују нови почетак и често су први знак да је зима завршена. Њихове луковице саде се у групама, јер тако дају најљепши визуелни ефекат. Отпорни су и лаки за одржавање, па су одличан избор и за почетнике у баштованству.

Ако желите да ваша башта на прољеће изгледа раскошно и живописно, октобар је прави тренутак да посадите лале, зумбуле и нарцисе. Ови цвјетови не само да ће унијети боје и мирисе, већ ће створити осјећај топлине и радости чим се природа пробуди из зимског сна.

