Деђански: Срби да искажу јединство

Политички аналитичар Стевица Деђански поручио је уочи локалних избора на Косову и Метохији да је кључно да Срби остану компактни и гласају за Српску листу која је једини легитимни представник и гарант опстанка српског народа.
Деђански је рекао Срни да су сви они који то не ураде директне слуге премијера самопроглашеног Косова Аљбина Куртија и западне антисрпске опозиције и раде у корист идеје "да када нема Срба нема проблема".
Он је указао да је та идеја одавно на столу, али да су Срби на Косову и Метохији показали да су отпорни на притиске као и Срби у Републици Српској, те сугерисао да их треба стално охрабривати.
- Пријетње и терор нису успјели. Анулирани су порукама из Београда да неће више дозволити никакву нову "Олују" - рекао је он.
Деђански је нагласио да је сада најбитније да се Срби не уплаше толико да оду са Косова и Метохије, те да им, стога, треба помоћи на сваки начин.
- Да остану тамо, да их финансирамо, да не осјећају страх. Дакле, оно што је битно, да сваки Србин тамо зна да нећемо дозволити да буду прогнани - рекао је он.
Он је оцијенио је да је допремање турских дронова Приштини темпирано баш пред изборе да би се помогло Аљбину Куртију и да би се показало да је он неки битан играч, а не да је "прошлост коју ће Америка врло брзо да избрише".
-Он је, ето нашао свој начин да покаже да то још није тако и да би остварио што бољи резултат, али дронови нису само због тога испоручени. То је, иначе пракса Турске и осталих да крше међународно право и да наоружавају терористе. То је жалосно, али је реалност - каже он.
Деђански је навео да истраживања показују да Срби у централној Србији имају висок ниво свијести колико је Косово и Метохија и опстанак српског народа тамо важан.
- Испод 37 одсто је оних, који се у истраживањима изјасне да хоће да иду у ЕУ, а ако због тога треба да се одрекну Косова и Метохије то спадне на десетак одсто. Тако да су људи довољно свјесни шта значи Космет за Србију, а ко и није свјестан осјећа емотивно - рекао је Деђански.
Локални избори на Косову и Метохији биће одржани сутра.
За Србе избори се одржавају у крајње неповољним условима, уз сталне пријетње и притиске на свим нивоима јавног и свакодневног живота.
Представници Српске листе и званичници из Београда наглашавају да су ово веома важни избори и да је битно да Срби на њих изађу у што већем броју.
