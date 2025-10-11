Logo

Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

Најмање 27 људи погинуло је у клизиштима и поплавма које су изазване обилном кишом у Мексику, саопштиле су власти.

Пљускови су изазвали неколико клизишта, прекинули довод струје у појединим општинама и проузроковали изливање ријека из корита.

vatrogasci

Службе цивилне заштите у држави Идалго пријавиле су 16 смртних случајева и објавиле да је погођено најмање 1.000 домова и више стотина школа.

Гувернер државе Пуебла Алехандро Армента рекао је да је најмање девет људи погинуло у клизиштима, а још пет је пријављено као нестало.

Власти су пријавиле још два смртна случаја у држави Веракруз.

- Радимо на пружању подршке становништву, отварању путева и обнављању испоруке електричне енергије - саопштила је на Иксу предсједник Мексика Клаудија Шејнбаум.

Министарство одбране саопштило је да је распоредило више од 5.400 људи да помогну у праћењу, евакуацији и чишћењу погођених подручја.

