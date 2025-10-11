Logo

Трамп: САД ће од 1. новембра увести додатну царину од 100 одсто на увоз из Кине

Извор:

Танјуг

11.10.2025

08:01

Коментари:

1
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Сједињене Америчке Државе ће од 1. новембра увести додатну царину од 100 одсто на увоз из Кине, а увешће и контролу извоза за цjелокупан кључни софтвер произведен у САД, изјавио је данас амерички предсједник Доналд Трамп.

- Од 1. новембра 2025. године (или раније, у зависности од даљих потеза или промjена које предузме Кина), Сједињене Америчке Државе ће увести царину од 100 одсто Кини, поврх царина које тренутно плаћа - написао је Трамп на својој мрежи, преноси Ројтерс.

Полиција Србија

Хроника

Тинејџер (16) примљен у Ургентни центар: Тврди да је избоден ножем насред улице

Америчке царине на кинеску робу задржане су на око 55 одсто, а Кина и даље примjењује царине од 30 одсто на амерички извоз.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Министарство најавило: Грађанима Српске почиње исплата камата

Економија

Министарство најавило: Грађанима Српске почиње исплата камата

5 ч

0
Цијене варирају: Гдје је најисплативије купити купус у Бањалуци

Економија

Цијене варирају: Гдје је најисплативије купити купус у Бањалуци

5 ч

0
Град у БиХ је једини у Европи у којем служе ову забрањену храну

Градови и општине

Град у БиХ је једини у Европи у којем служе ову забрањену храну

5 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Ужас у Српској: Странац пронашао тијело испод Кула Града

13 ч

0

Више из рубрике

Свашта: Ово је Макронов шести премијер у 2 године

Свијет

Свашта: Ово је Макронов шести премијер у 2 године

14 ч

1
Њемачка шаље Украјини оружје - откривено и како ће га наплатити

Свијет

Њемачка шаље Украјини оружје - откривено и како ће га наплатити

14 ч

0
Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

Свијет

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

15 ч

0
Држављанин Србије пронађен мртав у Њемачкој

Свијет

Држављанин Србије пронађен мртав у Њемачкој

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Новаку Ђоковићу се ово никада није десило у каријери

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner