Трамп: САД ће од 1. новембра увести додатну царину од 100 одсто на увоз из Кине

Сједињене Америчке Државе ће од 1. новембра увести додатну царину од 100 одсто на увоз из Кине, а увешће и контролу извоза за цjелокупан кључни софтвер произведен у САД, изјавио је данас амерички предсједник Доналд Трамп.
- Од 1. новембра 2025. године (или раније, у зависности од даљих потеза или промjена које предузме Кина), Сједињене Америчке Државе ће увести царину од 100 одсто Кини, поврх царина које тренутно плаћа - написао је Трамп на својој мрежи, преноси Ројтерс.
Америчке царине на кинеску робу задржане су на око 55 одсто, а Кина и даље примjењује царине од 30 одсто на амерички извоз.
