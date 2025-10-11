Министарство најавило: Грађанима Српске почиње исплата камата

Извор:
Исплата прве камате на штедне обвезнице Републике Српске почиње идуће седмице, а за те намјене из републичке касе биће издвојено више од 200.000 марака.
У Министарству финансија Републике Српске кажу да је у првој емисији ових хартија, намијењених грађанима, емитовано 8.960.425 обвезница номиналне вриједности једне КМ.
Каматна стопа, како су истакли, износи 4,5 одсто годишње, а укупан износ камате за првих шест мјесеци је 201.609 КМ.
"Власник штедне обвезнице има право на исплату уложене главнице по истеку двије године, као и на полугодишњу исплату стечене камате. Штедним обвезницама се активно тргује на Бањалучкој берзи, па се власничка структура мијења све до два дана прије доспијећа купона, због чега у овом тренутку није могуће прецизно одредити колики ће износ бити исплаћен физичким, а колики правним лицима", казали су у министарству.
У овом ресору додају да ће се исплата камате спровести по устаљеној процедури, као и за све друге хартије од вриједности које емитује Српска.
"Централни регистар хартија од вриједности на дан доспијећа саставља преглед власника обвезница са припадајућим износом камате и подацима о банковним рачунима. Рок за исплату доспјеле камате је најкасније три дана од дана доспијећа. Српска обезбјеђује средства, а отплата ових обавеза представља приоритетну буџетску ставку", истакли су у министарству.
Прва емисија штедних обвезница, како наводе у министарству, показала је оправданост овог вида улагања и значај у едукацији грађана о могућностима инвестирања на домаћем тржишту.
"Примарни циљ је постигнут, јер су грађани исказали повјерење у инвестиционе могућности Српске. У првој фази емисије намијењеној грађанима реализовано је пет милиона КМ, а у другој фази путем аукције понуда је износила 2,54 милиона, док је реализовано четири милиона КМ", навели у овом ресору, додајући да ће одлуку о новој емисији штедних обвезница донијети Влада Републике Српске након анализе тржишних услова и утврђивања нових параметара као што су рок доспијећа и каматна стопа.
Они су истакли да ће исплата камате и активна трговина овим хартијама од вриједности подстаћи ликвидност и додатно оживјети секундарно тржиште обвезница.
"Секундарно тржиште функционише по принципу понуде и тражње. Исплатом камате очекује се већи интерес за трговање, што ће омогућити већи обрт домаћег капитала. Српска је успјела да подигне повјерење грађана у сигурност улагања и да новчана средства задржи у оквирима домаћег финансијског тржишта", поручили су из овог Министарства.
Економиста Марко Ђого, који је учествовао у изради елабората о штедним обвезницама, за “Глас” је рекао да овај инструмент представља добар почетак развоја домаћег тржишта капитала и начин да се дугорочно ојача финансијска стабилност Српске.
"Увијек сам истицао да је ово корак у правом смјеру, али да ће бити потребне године искуства да би се постигао пун ефекат. Охрабрујуће је што већ након шест мјесеци долази до прве исплате камате. Надам се да ће у наредном периоду износ који грађани и привреда улажу у ове обвезнице достићи стотине милиона, а једног дана можда и милијарду марака", казао је Ђого.
Он сматра да би Српска требало редовно да организује емисије обвезница за становништво, јер је то, како каже, и финансијски исплативо и економски корисно.
"Емисије бих организовао редовно, бар једном у три мјесеца. Домаће задуживање је повољније и новац остаје у систему, подстичући потрошњу и инвестиције", рекао је Ђого.
Марко Ђого је као позитиван примјер навео Јапан, гдје је велики јавни дуг у највећој мјери у рукама домаћих инвеститора, што чини економију стабилнијом и мање зависном од страних финансијских токова.
"С друге стране, земље попут Француске, гдје значајан дио дуга држе страни инвеститори, изложене су већим ризицима при сваком расту каматних стопа", истакао је Ђого.
