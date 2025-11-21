Logo
Благојевић: Подршка СНСД-у је подршка интегритету Дејтонског споразума

СРНА

21.11.2025

08:02

0
Подршка СНСД-у на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској је подједнако очување права српског народа на самоуправљање колико и очување интегритета Дејтонског мировног споразума, изјавио је Срни бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић.

Он је напоменуо да је данас, на 30. годишњицу потписивања Дејтонског споразума, важно да Срби у Републици Српској подрже демократију и одбаце колонијализам.

Благојевић је изразио наду да ће гласачи на изборима у недјељу, 23. новембра, одбацити напоре бошњачке бирократије у Сарајеву и нелегалног Кристијана Шмита да се српском народу украде право да изабере себи предсједника.

Беба

Друштво

Бејби бум у Српској: Рођена 31 беба

"Питање на изборима је јасно: Да ли ће српски народ гласати за аутономију и самоопредјељење, као што је обећано у Дејтонском споразуму, или ће се вратити на владавину других људи, који нису Срби? Заиста се све своди на подршку демократији и одбацивање колонијализма", закључио је Благојевић.

Општи оквирни споразум за мир у БиХ, познатији као Дејтонски мировни споразум, договорен је 21. новембра 1995. године у ваздухопловној бази Рајт-Патерсон код Дејтона у америчкој држави Охајо, а званично потписан 14. децембра исте године у Паризу.

У годинама након потписивања, под притиском ОХР-а и Уставног суда БиХ, Републици Српској одузет је велики број надлежности и пренесен на ниво БиХ.

Род Благојевић

