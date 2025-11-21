Logo
Large banner

Цвијановић: Полиција Српске - штит, ослонац и гаранција сигурности сваког грађанина

Извор:

СРНА

21.11.2025

07:57

Коментари:

0
Цвијановић: Полиција Српске - штит, ослонац и гаранција сигурности сваког грађанина
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у честитки поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске – Светог архангела Михаила нагласила је да полиција није само институција, већ штит, ослонац и гаранција сигурности сваког грађанина Републике Српске.

У честитки министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а Републике Српске, Цвијановићева је изразила захвалност за одговорност, посвећеност и пожртвованост коју припадници МУП-а свакодневно показују.

"Ваша улога је незамјењива у очувању јавног реда и мира и заштити уставног поретка", поручила је Цвијановићева.

Она је додала да управо зато повјерење које припадници МУП-а уживају у народу представља највеће признање њиховог рада и професионализма, саопштено је из Предсједништва БиХ.

"На дан крсне славе МУП-а, Светог архангела Михаила, заштитника храбрих и праведних, са посебним пијететом сјећамо свих припадника полиције у Одбрамбено-отаџбинском рату који су положили животе у одбрани Републике Српске", истакла је Цвијановићева.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Република Српска

Aranđelovdan

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опрез: Коловози клизави и заснијежени

Друштво

Опрез: Коловози клизави и заснијежени

3 ч

0
Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Република Српска

Минић: МУП је симбол државотворности Српске

4 ч

0
Данас у Српској нерадни дан

Република Српска

Данас у Српској нерадни дан

4 ч

0
Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

Република Српска

Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

4 ч

0

Више из рубрике

Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Република Српска

Минић: МУП је симбол државотворности Српске

4 ч

0
Данас у Српској нерадни дан

Република Српска

Данас у Српској нерадни дан

4 ч

0
Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

Република Српска

Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

4 ч

0
Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Република Српска

Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner