Цвијановић: Полиција Српске - штит, ослонац и гаранција сигурности сваког грађанина

Извор:
СРНА
21.11.2025
07:57
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у честитки поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске – Светог архангела Михаила нагласила је да полиција није само институција, већ штит, ослонац и гаранција сигурности сваког грађанина Републике Српске.
У честитки министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а Републике Српске, Цвијановићева је изразила захвалност за одговорност, посвећеност и пожртвованост коју припадници МУП-а свакодневно показују.
"Ваша улога је незамјењива у очувању јавног реда и мира и заштити уставног поретка", поручила је Цвијановићева.
Она је додала да управо зато повјерење које припадници МУП-а уживају у народу представља највеће признање њиховог рада и професионализма, саопштено је из Предсједништва БиХ.
"На дан крсне славе МУП-а, Светог архангела Михаила, заштитника храбрих и праведних, са посебним пијететом сјећамо свих припадника полиције у Одбрамбено-отаџбинском рату који су положили животе у одбрани Републике Српске", истакла је Цвијановићева.
