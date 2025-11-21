Logo
Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

СРНА

21.11.2025

07:37

Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске
Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас ће у Бањалуци обиљежити крсну славу Светог архангела Михаила - Арнђеловдан.

Свечаности ће, између осталих, присуствовати предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и премијер Саво Минић.

Обиљежавање ће почети у 9.30 часова полагаћем вијенаца код Централног спомен-обиљежја МУП-а Српске.

Из МУП-а је најављено да ће у 10.00 часова бити служени литургија и парастос погинулим припадницима МУП-а, те освештан славски колач и жито у Спомен-цркви Светог аргангела Михаила у Центру за обуку МУП-а у Залужанима.

Изјаве за новинаре планиране су по завршетку обреда у Спомен-цркви.

Концерт Полицијског оркестра је у 20.00 часова у Културном центру Бански двор.

МУП Републике Српске

Република Српска

krsna slava

Aranđelovdan

