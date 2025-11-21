Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

Извор:
СРНА
21.11.2025
07:37
Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас ће у Бањалуци обиљежити крсну славу Светог архангела Михаила - Арнђеловдан.
Свечаности ће, између осталих, присуствовати предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и премијер Саво Минић.
Обиљежавање ће почети у 9.30 часова полагаћем вијенаца код Централног спомен-обиљежја МУП-а Српске.
Из МУП-а је најављено да ће у 10.00 часова бити служени литургија и парастос погинулим припадницима МУП-а, те освештан славски колач и жито у Спомен-цркви Светог аргангела Михаила у Центру за обуку МУП-а у Залужанима.
Република Српска
Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука
Изјаве за новинаре планиране су по завршетку обреда у Спомен-цркви.
Концерт Полицијског оркестра је у 20.00 часова у Културном центру Бански двор.
