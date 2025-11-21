Logo
Дневни хороскоп за петак 21. новембар, овај знак доживљава велике промјене

Информер

21.11.2025

07:17

Дневни хороскоп за петак 21. новембар, овај знак доживљава велике промјене
Фото: pexels/Mcphotographer

Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Ево шта очекује сваки хороскопски знак.

ОВАН

ЉУБАВ: Може се десити да освојите некога ко је врло привлачан, а без посебног труда или чак намјере. ПОСАО: Имаћете проблема, могућа блокада и проблем са надређенима. ЗДРАВЉЕ: Променљиво.

БИК

ЉУБАВ: Ваш љубавни живот ће бити нешто стабилнији, иако неће бити све јасно и нећете знати на чему сте. ПОСАО: Могуће је да ћете изненада ући у партнерски посао. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.

БЛИЗАНЦИ

ЉУБАВ: У овом периоду имате доста прилика за љубав јер се крећете међу људима и остварујете нове контакте. ПОСАО: Успјех у свему што има везе са јавним наступом и радом у групи. ЗДРАВЉЕ: Добро.

РАК

ЉУБАВ: Нећете успјети да остварите хармонију због неке негативне енергије која ће се развити. ПОСАО: Промјена радног мјеста или начина обављања посла, процеса рада. ЗДРАВЉЕ: Погоршање.

ЛАВ

ЉУБАВ: Могућа романса са неким с ким радите или пак имате неку врсту професионалног контакта. ПОСАО: Красиће вас креативност и иновативност при раду. ЗДРАВЉЕ: Солидно.

ДЈЕВИЦА

ЉУБАВ: Партнер или особа која вам се допада могао би да испољи понашање које ће вас разочарати. ПОСАО: Имаћете прилику да уђете у партнерски посао или заједничко улагање. ЗДРАВЉЕ: Грлобоља.

ВАГА

ЉУБАВ: Нећете вјеровати да можете освојити особу коју желите и тај недостатак самопоуздања ће вас блокирати. ПОСАО: Пословни живот ће вам бити нешто стабилнији. ЗДРАВЉЕ: Промјенљиво.

ШКОРПИЈА

ЉУБАВ: Ако сте у вези могућа је дисхармонија, а ако сте сами не очекујте ништа добро од овог дана. ПОСАО: Проблем у партнерском послу, блокада, могућ раскид партнерства. ЗДРАВЉЕ: Слабо.

СТРИЈЕЛАЦ

ЉУБАВ: Интересују вас неке друге ствари, љубав вам није приоритет. ПОСАО: Известан напредак је могућ јер постоји ентузијазам, али могуће и неслагање са надређенима. ЗДРАВЉЕ: Врло добро.

ЈАРАЦ

ЉУБАВ: Дан ће бити срећан када је ријеч о љубави, јер сте и даље најпривлачнија особа гдје год да се појавите. ПОСАО: Проблем административне природе на пословном путовању. ЗДРАВЉЕ: Опасност у саобраћају.

ВОДОЛИЈА

ЉУБАВ: Има шансе да се заљубите у пријатеља или неког кога ћете упознати преко пријатеља. ПОСАО: Успијех и добит је могућ онима који се баве трговином и транспортом. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.

РИБЕ

ЉУБАВ: Ваша тренутно необично наглашена комуникативност ће вам створити нове прилике у љубави. ПОСАО: Фали вам ентузијазма и енергије, а могући су и проблеми са колегама. ЗДРАВЉЕ: Слаб имунитет.

(информер)

