Како ће ретроградни Меркур утицати на ваш подзнак?

Планета Меркур је планета комуникације и информација, и кад крене ретроградно, изазива помијешане сигнале - ремети све, од путовања, преко односа, до технологије.
Овај мјесец имамо посљедњи ретроградни Меркур у 2025. години и то у смјелом и директном знаку Стријелца.
Меркур је ретроградан до 29. новембра
Меркур је званично кренуо ретроградно у недјељу, 9. новембра, а овај циклус траје три седмице, до 29. новембра. Сада је боље избјегавати да наглас изговарате "тихе" мисли. Овај ретроградни Меркур у тактично непромишљеном Стријелцу шаље упозорење 'црвена лампица - не изговарај превише'.
Под овим утицајем, искреност може бити посебно брутална, па немојте се изненадити ако ваши односи мало страдају. Ретроградни Меркур може изазвати неспоразуме и погрешне интерпретације, па ћете такође жељети да ограничите неприкладне коментаре и хумор за одрасле, јер је вјероватно да одређени шале једноставно неће 'проћи'. Посјета вољенима може захтијевати додатну пажњу у овом периоду препирки. Ако треба да скратите путовање или одсједнете у хотелу да сачувате мир, опредијелите се за лични простор.
И као и увијек, имајући у виду да ретроградни Меркур може изазвати кашњења и препреке, не заборавите да кренете раније на аеродром - и три пута провјерите резервације.
Шта овај ретроградни Меркур значи за ваш знак Зодијака?
Све ће нас погодити овај ретроградни Меркур на различите начине, у зависности од тога гдје се Стријелац налази у вашој наталној карти. Можете очекивати више проблема и застоја у тој области живота, попут неспоразума, техничких потешкоћа и општих кашњења.
На основу вашег подзнака (који одређује куће у вашој карти), ево гдје ће ретроградни Меркур највише утицати:
Ован (подзнак): Девета кућа - путовања, филозофија и виша знања.
Бик (подзнак): Осма кућа - интимност, рањивост и заједнички ресурси.
Близанци (подзнак): Седма кућа - дугорочни/уговорни односи и пословна партнерства.
Рак (подзнак): Шеста кућа - навике, рутина и здравље.
Лав (подзнак): Пета кућа - креативност, страст и самоистраживање.
Дјевица (подзнак): Четврта кућа - дом, породица и емоционална сигурност.
Вага (подзнак): Трећа кућа - комуникација, информације и локална заједница.
Шкорпија (подзнак): Друга кућа - новац, материјални ресурси и осјећај вриједности.
Стријелац (подзнак): Прва кућа - самопоуздање и идентитет.
Јарац (подзнак): Дванаеста кућа - подсвијест, спиритуалност и емоционално затварање.
Водолија (подзнак): Једанаеста кућа - хуманизам, веће заједнице и мреже.
Рибе (подзнак): Десета кућа - каријера, судбина и јавни углед.
Са ретроградним Меркуром у дрском Стријелцу, не може се предвидјети шта ће бити изговорено (или избачено) у овом периоду. Свакако би свима нама било добро да држимо језик за зубима и покушамо да очувамо мир у наредне седмице, преноси Она.
