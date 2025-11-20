Logo
Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

Крстарица

20.11.2025

15:47

Црква крст православље вјера
Фото: АТВ БЛ

Уочи Аранђеловдана обавезно урадите ово – реченица коју ћете често чути од старијих, јер се вјерује да Свети Архангел Михаило доноси заштиту и мир у дом. Овај празник, један од најчешћих крсних слава у Србији, носи снажну симболику и обичаје који се преносе генерацијама.

Осјећај који нас враћа коријенима

Понекад, док спремамо кућу пред празник, ухвати нас тишина. У том тренутку, сјетимо се баке која је увијек знала шта иде на сто, шта се не смије заборавити, и како се „поздравља светац“. Није то само традиција – то је осјећај припадности, сигурности, и нечег већег од нас. И баш тада, док палимо свијећу или мијесимо хљеб, схватимо да ти мали ритуали нису празни – они су оно што нас држи на окупу.

Шта обавезно урадити пред празник:

– Упалите славску свијећу и изговорите молитву. Ако немате икону, довољно је да свијећу поставите на чист сто.

– Припремите славски колач или хљеб – симбол живота и заједништва. Ако не можете сами да мијесите, купите хљеб и подијелите га са породицом.

– Избјегавајте свађу и тешке ријечи – вјерује се да мир у кући на овај дан доноси благослов.

– Посјетите цркву или макар запалите свијећу у оближњем храму. Ако не можете, учините добро дјело – помозите некоме коме је потребно.

– Очистите дом – симболично уклањање прашине и нереда значи да се ослобађате негативне енергије.

Све ово су обичаји који се повезују са поруком: Уочи Аранђеловдана обавезно урадите ово да бисте привукли срећу и заштиту.

Најчешћа питања

Да ли је обавезно имати икону?

Није обавезно, али се препоручује. Свијећа и молитва су довољни.

Шта ако не могу да идем у цркву?

Алтернатива је да помогнете некоме или учините добро дјело – то је једнако вриједно.

Да ли се пости на Аранђеловдан?

Ако празник пада у вријеме поста, оброци се прилагођавају правилима.

Порука је јасна: Уочи Аранђеловдана обавезно урадите ово – јер традиција није празна форма, већ начин да се повежемо са коријенима и унесемо мир у дом. Није важно да ли све радите савршено, већ да поступци буду искрени и да носе поруку љубави и поштовања.

