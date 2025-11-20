Logo
Британија би могла да забрани називе "бургер" и "кобасица" за биљне производе

Извор:

Агенције

20.11.2025

15:22

Фото: Pixabay

Велика Британија би на основу трговинског споразума са Европском унијом могла да забрани коришћење назива "бургер" и "кобасица" за вегетаријанске производе.

Лабуристичка влада је почетком ове године осигурала нови споразум о санитарним и фитосанитарним (СПС) мерама са ЕУ, који омогућава британским предузећима да продају производе, укључујући неке бургери и кобасице, у Европској унији по први пут од Брегзита.

Споразум, међутим, повезује Велику Британију са неким законима ЕУ који се тичу означавања хране, а Унија ће ове недеље гласати о забрани употребе термина повезаних са месом за описивање вегетаријанске хране након лобирања сточарске индустрије.

Европски парламент је прошлог мјесеца гласао за ову забрану, а ове недеље ће Европска комисија, као и владе 27 земаља чланица, одлучити да ли ће она постати закон.

Камион-возач

Србија

Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

Ако се то деси, влада Велике Британије верује да ће се закон примењивати и на британска предузећа, преноси Гардијан.

Индустрија меса и неки политичари у Европској унији, попут немачког канцелара Фридриха Мерца, сматрају да је неопходно да се јасно означи разлика између животињских и биљних производа због транспарентности.

"Кобасица је кобасица. Кобасица није веганска", поручио је Мерц.

Произвођачи биљне хране и супермаркети, насупрот томе, упозоравају да забрана познатих назива отежава потрошачима да препознају производе.

Компаније Алди, Лидл, Бургер Кинг и Ригенвалдер Миле у заједничком писму истичу да би забрана "познатих термина" могла да збуни купце.

