Британија би могла да забрани називе "бургер" и "кобасица" за биљне производе

20.11.2025
15:22
Велика Британија би на основу трговинског споразума са Европском унијом могла да забрани коришћење назива "бургер" и "кобасица" за вегетаријанске производе.
Лабуристичка влада је почетком ове године осигурала нови споразум о санитарним и фитосанитарним (СПС) мерама са ЕУ, који омогућава британским предузећима да продају производе, укључујући неке бургери и кобасице, у Европској унији по први пут од Брегзита.
Споразум, међутим, повезује Велику Британију са неким законима ЕУ који се тичу означавања хране, а Унија ће ове недеље гласати о забрани употребе термина повезаних са месом за описивање вегетаријанске хране након лобирања сточарске индустрије.
Европски парламент је прошлог мјесеца гласао за ову забрану, а ове недеље ће Европска комисија, као и владе 27 земаља чланица, одлучити да ли ће она постати закон.
Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја
Ако се то деси, влада Велике Британије верује да ће се закон примењивати и на британска предузећа, преноси Гардијан.
Индустрија меса и неки политичари у Европској унији, попут немачког канцелара Фридриха Мерца, сматрају да је неопходно да се јасно означи разлика између животињских и биљних производа због транспарентности.
"Кобасица је кобасица. Кобасица није веганска", поручио је Мерц.
Произвођачи биљне хране и супермаркети, насупрот томе, упозоравају да забрана познатих назива отежава потрошачима да препознају производе.
Компаније Алди, Лидл, Бургер Кинг и Ригенвалдер Миле у заједничком писму истичу да би забрана "познатих термина" могла да збуни купце.
