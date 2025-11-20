Logo
Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km

20.11.2025

14:18

Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km
Фото: X/@Meteovilles/screenshot

Већи дио Белгије пробудио се јутрос под сњежним покривачем од неколико центиметара, што је изазвало саобраћајне гужве на белгијским путевима и колоне возила чија је укупна дужина око 8 сати ујутру достигла преко 500 километара.

Прве сњежне падавине у Бриселу и у великом дијелу земље донијеле су клизаве путеве, због чега се возачима савјетује опрез.

Краљевски метеоролошки институт (РМИ) издао је жути степен упозорења због ледених услова у Бриселу, већем дијелу Фландрије и неколико валонских покрајина, пренијели су бриселски медији.

Козара снијег

Друштво

Шта значи ако баш за Аранђеловдан падне снијег? Ово вјеровање се строго поштује

Такође постоји могућност за више (зимских) пљускова у центру и западу земље. Локално је могућ чак и слој снијега дебљине од 1 до 5 центиметара, иако се очекује да ће се прилично брзо поново отопити. У Бриселу је одржана прва превентивна сесија посипања песком ове зиме како би се осигурала безбједност учесника у саобраћају, саопштила је организација Брисел Мобилити.

Бриселске општинске службе од раног јутра чисте улице, а 85 тона соли је посуто за око 3,5 сата, према подацима јавног предузећа, преноси Телеграф.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Друштво

У Српску стиже промјена времена, снијег у већини крајева

Истовремено, у току су радови на чишћењу бициклистичких стаза, како би се грађани подстакли да наставе да возе бицикл током зиме.

Међутим, очекује се да ће чишћење бити поподне, прво у северним дијеловима Белгије, а затим ће се проширити и на друге регионе земље.

Снијег

Belgija

