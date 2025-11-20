Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km

20.11.2025
14:18
Коментари:0
Већи дио Белгије пробудио се јутрос под сњежним покривачем од неколико центиметара, што је изазвало саобраћајне гужве на белгијским путевима и колоне возила чија је укупна дужина око 8 сати ујутру достигла преко 500 километара.
Прве сњежне падавине у Бриселу и у великом дијелу земље донијеле су клизаве путеве, због чега се возачима савјетује опрез.
Краљевски метеоролошки институт (РМИ) издао је жути степен упозорења због ледених услова у Бриселу, већем дијелу Фландрије и неколико валонских покрајина, пренијели су бриселски медији.
Друштво
Шта значи ако баш за Аранђеловдан падне снијег? Ово вјеровање се строго поштује
Такође постоји могућност за више (зимских) пљускова у центру и западу земље. Локално је могућ чак и слој снијега дебљине од 1 до 5 центиметара, иако се очекује да ће се прилично брзо поново отопити. У Бриселу је одржана прва превентивна сесија посипања песком ове зиме како би се осигурала безбједност учесника у саобраћају, саопштила је организација Брисел Мобилити.
❄️ La #Belgique est en proie à des averses de #neige ce matin du jeudi 20 novembre 2025, tenant parfois au sol. La région de #Bruxelles est concernée, ici #Etterbeek. (photo Rima Bacjaji) pic.twitter.com/bRBVGPXmqf— Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 20, 2025
Бриселске општинске службе од раног јутра чисте улице, а 85 тона соли је посуто за око 3,5 сата, према подацима јавног предузећа, преноси Телеграф.
Друштво
У Српску стиже промјена времена, снијег у већини крајева
Истовремено, у току су радови на чишћењу бициклистичких стаза, како би се грађани подстакли да наставе да возе бицикл током зиме.
Међутим, очекује се да ће чишћење бити поподне, прво у северним дијеловима Белгије, а затим ће се проширити и на друге регионе земље.
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
06
16
02
15
58
15
55
15
54
Тренутно на програму