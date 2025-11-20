НАТО испалио торпедо: Погођен брод, објављен драматичан снимак

Извор:
НАТО је објавио драматичан снимак војне вјежбе која приказује тачан тренутак удара торпеда, којим је потопљен брод у Сјеверном мору.
Од силине експлозије контејнери са палубе су одлетјели у ваздух, а затим попадали у море, док се брод снажно заљуљао, пренио је Курир писање британског листа The Sun.
Удар торпеда изазвао је огроман талас и ерупцију морске пијене, тјерајући воду уз бок брода и прекривајући његову палубу, пише овај лист.
Снажан удар подигао је труп фрегате изнад површине, а расходовани брод "Трондхајм" преломљен је на два дијела.
Потом је објављен снимак који приказује тренутак када је брод вертикално потонуо у океан. Брод је иначе био натоварен контејнерима ради потреба вјежби гађања.
"Сврха овог гађања била је да се провјери и демонстрира разорна моћ коју представља ово оружје и подморница. Подморница има дуготрајну аутономију, дјелује прикривено и посједује јединствену способност да диктира ток борбе", стоји у саопштењу НАТО-а.
Заједничка команда НАТО-а објавила је снимак видео вјежбе у близини острва Андој у Норвешкој.
То је била заједничка операција норвешке морнарице, британске Краљевске морнарице и пољске морнарице, током које су изведене вјежбе бојевог гађања.
