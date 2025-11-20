Logo
НАТО испалио торпедо: Погођен брод, објављен драматичан снимак

Извор:

Агенције

20.11.2025

12:58

Коментари:

1
НАТО испалио торпедо: Погођен брод, објављен драматичан снимак
Фото: screenshot

НАТО је објавио драматичан снимак војне вјежбе која приказује тачан тренутак удара торпеда, којим је потопљен брод у Сјеверном мору.

Од силине експлозије контејнери са палубе су одлетјели у ваздух, а затим попадали у море, док се брод снажно заљуљао, пренио је Курир писање британског листа The Sun.

Удар торпеда изазвао је огроман талас и ерупцију морске пијене, тјерајући воду уз бок брода и прекривајући његову палубу, пише овај лист.

Фрегата преломљена напола

Снажан удар подигао је труп фрегате изнад површине, а расходовани брод "Трондхајм" преломљен је на два дијела.

Потом је објављен снимак који приказује тренутак када је брод вертикално потонуо у океан. Брод је иначе био натоварен контејнерима ради потреба вјежби гађања.

Огласио се НАТО

"Сврха овог гађања била је да се провјери и демонстрира разорна моћ коју представља ово оружје и подморница. Подморница има дуготрајну аутономију, дјелује прикривено и посједује јединствену способност да диктира ток борбе", стоји у саопштењу НАТО-а.

Заједничка команда НАТО-а објавила је снимак видео вјежбе у близини острва Андој у Норвешкој.

То је била заједничка операција норвешке морнарице, британске Краљевске морнарице и пољске морнарице, током које су изведене вјежбе бојевог гађања.

