Руси објаснили због чега Украјина неће ући у ЕУ

20.11.2025

Украјина не испуњава ниједан критеријум за улазак у Европску унију, рекла је представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Мислим да је људима који знају како функционише ЕУ и по којим критеријумима земље постају чланице апсолутно јасно да Украјина не испуњава ниједан од постављених критеријума. Тамо нема ничега: нема демократије, транспарентног судског система, антикорупцијског законодавства", рекла је Захарова за Спутњик.

Према њеним ријечима, пријем Украјине у ЕУ је потребан не обичним грађанима Уније већ европским бирократама који спроводе политику не узимајући у обзир интересе држава-чланица.

"Додајте томе и тешку ситуацију европске економије, економије ЕУ и добићете одговарајући резултат", закључила је Захарова.

Украјина

Русија

Марија Захарова

Evropska unija

