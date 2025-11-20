Извор:
20.11.2025
Украјина не испуњава ниједан критеријум за улазак у Европску унију, рекла је представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Мислим да је људима који знају како функционише ЕУ и по којим критеријумима земље постају чланице апсолутно јасно да Украјина не испуњава ниједан од постављених критеријума. Тамо нема ничега: нема демократије, транспарентног судског система, антикорупцијског законодавства", рекла је Захарова за Спутњик.
Према њеним ријечима, пријем Украјине у ЕУ је потребан не обичним грађанима Уније већ европским бирократама који спроводе политику не узимајући у обзир интересе држава-чланица.
"Додајте томе и тешку ситуацију европске економије, економије ЕУ и добићете одговарајући резултат", закључила је Захарова.
