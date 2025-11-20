Хтјели намамити сина хрватског милионера, па погрешног човјека мучили четири сата у Бечу

Извор:
Двојица припадника злогласног Кавачког клана осуђени су у Бечу због бруталног мучења двије жртве, а кључни докази против њих биле су узнемирујуће поруке из криптованих разговора.
Црногорац (39) и његов саучесник из Србије (50) наводно су чланови "средњег менаџмента" београдске ћелије клана, којом је из Беча управљао кум под надимком "Dexter", пише аустријски портал Хојте.
Суђење мафијашима одржано је јуче у Бечу уз огромне мјере безбједности и најстроже контроле присуства. Двојац, који су тешко наоружани полицајци допратили у судницу, осуђен је на шест и седам година затвора због тешке изнуде. Пресуде још нису правоснажне.
Кавачки клан, који потиче из Црне Горе, води отворени рат са супарничким Шкаљарским кланом, такође из Котора. Сукоб је ескалирао након нестанка пошиљке од 200 килограма дроге у Шпанији 2014. године, а у борби за превласт у европској трговини наркотицима досад је широм свијета у пуцњавама, мучењима и бомбашким нападима убијено најмање 80 људи.
Према оптужници, мушкарци су 2020. године с другим саучесницима намамили наводног сина хрватског милионера и још једног 64-годишњег Хрвата у Беч. Дочекали су их у стану који је био обложен пластичном фолијом, гдје су их везали, мучили и пријетили им смрћу.
Државно тужилаштво описало је призоре као материјал "какав се иначе виђа само у ТВ серијама". Жртве су застрашивали "ручним тестерама и пиштољима с пригушивачима", а ситуација је била, како је речено на суду, "као у најгорим ноћним морама".
Млађи мушкарац, за којег се погрешно вјеровало да је син милионера, био је брутално злостављан више од четири сата.
"Ако ускоро не кажу гдје је новац, мораћемо почети пилати", стајало је у једној од пресретнутих порука. Потом је на ред дошао 64-годишњак.
"Старац је готов, овај га је ударио, брате, у лице. Цијело му је лице пукло, брате… и био је изрезан ножем", јављали су оптуженици својим надређенима. Жртва је, наводно јецајући, обећала мучитељима 750.000 евра.
Иако брутално злостављане, жртве су пуштене на слободу, али убрзо су биле присиљене на предају новца у Хрватској. Старији мушкарац, који се наводно бави кријумчарењем цигарета, успио је прикупити свега 10.000 евра.
На суђењу се догодио очекивани обрт - ни жртве ни свједоци нису хтјели препознати или теретити оптужене.
Како се наводи, такви изненадни губици памћења нису ријеткост у мафијашком миљеу. Браниоци су, с друге стране, тврдили да се ради о замјени идентитета и оспоравали оптужбе, а током поступка је утврђено да оптужница није била исправно поднесена те је морала бити измијењена, преноси Индекс.
