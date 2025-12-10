Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

10.12.2025
Сузана Милић, директорка Основне школе "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду, гдје се, према тврдњама родитеља, дешавало вршњачко насиље, дала је неопозиву оставку на ту функцију.
Милићева је информацију потврдила за "Независне новине" и додала да она више није директорка.
"Ја бих вас молила да мене више не контактирате, јер сам управо дала неопозиву оставку због притиска медија, тортуре и малтретирања мене и моје породице. Тако да, убудуће се обраћајте неком новом директору који ће бити именован", рекла је Милићева.
Она каже да су се потрудили максимално да доведу у ред ситуацију, да се колико-толико, како је навела, смање тензије, те да ученици покушају заједно да ријеше проблем, наравно уз изречене мјере онима који су вршили насиље.
