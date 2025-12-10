У пуцњави у кафићу рањен Вук Бајрушевић

Како "Телеграф.рс" сазнаје, упуцан је мушкарац власник локала - Вук Бајрушевић!

Према информацијама, власник кафића Вук Бајрушевић (50) упуцан је у обје ноге и њему се указује помоћ.

МУП је покренуо акцију Вихор.

Нападач ушетао у кафић

Нападач је, како сазнаје "Телеграф", ушетао у кафић и пуцао Вуку у ноге. На мјесто догађаја одмах је упућен велики број полицијских снага, као и екипа Хитне помоћи.

Упуцани мушкарац је, колима Хитне помоћи, хитно превезен у Ургентни центар на указивање помоћи.

Због природе инцидента и потраге за починиоцем, полиција је одмах покренула опсежну потрагу и акцију "Вихор", која подразумијева блокаду кључних саобраћајница и интензивну контролу на ширем подручју града.

Починилац је отишао пјешице са лица мјеста, Врачар је блокиран!