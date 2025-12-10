Logo
У пуцњави у кафићу рањен Вук Бајрушевић

Извор:

Телеграф

10.12.2025

14:06

Вук Бајрушевић
Фото: Фејсбук

Страшна пуцњава десила се данас усред бијела дана у кафићу на Врачару, у Новопазарској улици.

Како "Телеграф.рс" сазнаје, упуцан је мушкарац власник локала - Вук Бајрушевић!

Полиција Србија

Хроника

Детаљи пуцњаве на Врачару: Кафић је већ био на мети

Према информацијама, власник кафића Вук Бајрушевић (50) упуцан је у обје ноге и њему се указује помоћ.

МУП је покренуо акцију Вихор.

Нападач ушетао у кафић

Нападач је, како сазнаје "Телеграф", ушетао у кафић и пуцао Вуку у ноге. На мјесто догађаја одмах је упућен велики број полицијских снага, као и екипа Хитне помоћи.

Упуцани мушкарац је, колима Хитне помоћи, хитно превезен у Ургентни центар на указивање помоћи.

Policija Srbija masakr

Хроника

Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Због природе инцидента и потраге за починиоцем, полиција је одмах покренула опсежну потрагу и акцију "Вихор", која подразумијева блокаду кључних саобраћајница и интензивну контролу на ширем подручју града.

Починилац је отишао пјешице са лица мјеста, Врачар је блокиран!

