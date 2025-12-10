Детаљи пуцњаве на Врачару: Кафић је већ био на мети

Извор:
Кафић у ком је данас на Врачару рањен у ноге власник локала Вук Бајрушевић, био је на мети напада и крајем октобра ове године.
Подсјетимо кафић у Новопазарској улици у Београду потпуно је разлупан у ноћи између 27. и 28. октобра, али у напада тада нико није повређен.
"Два излога популарног локала су потпуно полупана, стакло је расуто свуда, а случај је одмах пријављен полицији и испитују се све околности", рекао је тада извор Курира.
Подсетимо, током октобра и новембра догодило се више напада на угоститељске локало у Београду.
"У истом локалу, који је у власништву Вука Бајрушевића, он је нападнут данас. Мушкарац за којим се трага је ушао и испалио му неколико хитаца у ноге. Очигледно је да је ријеч о опомени и да није имао намеру да га убије", каже извор Курира.
Мотив напада, као и то да ли су лупање кафића и пуцњава која се догодила данас у сред дана повезани, биће утврђено током истраге.
Полиција је одмах покренула акцију "Вихор" како би пуцач био што пре пронађен, а на мјесту злочина је и тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду који врши увиђај.
"Истражиоци ће преузети и снимке са сигурносних камера локала, али и околних објеката како би нападач што пре био идентификован и процесуиран. Пошто оштећеном Вуку Бајрушевићу буде пружена љекарска помоћ истражиоци ће разговарати и са њим, како би утврдили да ли је имао пријетње или сукобе са неким", додаје саговорник Курира.
Нападач је у Бајрушевића према незваничним информацијама испалио четири хица и он је свјесном стању пребачен у Ургентни центар.
