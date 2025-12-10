Више од 700.000 грађана Русије упутило захтјев за директну линију с Путином

Извор:
Танјуг
10.12.2025
13:23
Коментари:0
Број питања грађана упућених за успостављање директне линије са предсједником Русије Владимиром Путином у предстојећој емисији "Година са Владимиром Путином", премашио је 700.000.
- Већ имамо преко 700.000 упита, а према статистици, жене су чешће постављале питања - саопштио је телевизијски канал Росија24.
Градови и општине
Костић: Надлежни да утврде да ли је било насиља
Најчешће постављена питања тичу се социјалне политике, а друге популарне теме укључују инфраструктуру, становање, друштво и државна питања.
Путинова директна линија биће комбинована са великом конференцијом за новинаре, која ће бити емитован 19. децембра у 12.00 часова по московском времену.
Прикупљање питања за предсједника Русије почело је у четвртак, 4. децембра и наставиће се до краја програма, који ће бити емитован 19. децембра у 12.00 часова по московском времену.
Занимљивости
Један знак ће у наредних 10 година постати милионер: Срећа је на његовој страни
"Година са Владимиром Путином" је 2024. године трајала четири и по сата, током којих је предсједник Русије одговорио на 76 питања.
Најновије
Најчитаније
16
18
16
13
16
05
16
00
15
57
Тренутно на програму