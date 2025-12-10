Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку

Извор:
Агенције
10.12.2025
12:49
Коментари:0
Најмање 19 људи је погинуло, а 16 је повријеђено у урушавању двије зграде у сјевероисточном мароканском граду Фесу, бившој престоници, објавила је државна новинска агенција.
Локалне власти у префектури Фес објавиле су да су се двије сусједне четвероспратнице срушиле током ноћи, преноси Индекс.
У зградама је живјело осам породица, а налазиле су се у насељу Al-Mustaqbal, навела је агенција.
Градови и општине
Центар за социјални рад Мркоњић Град: Обављен разговор са два малољетника
Чим су обавијештене о инциденту, локалне власти, безбједносне службе и јединице цивилне заштите кренуле су на мјесто догађаја и одмах започеле операције потраге и спашавања, наводи се.
Повређени су превезени у универзитетски болнички центар у Фесу.
Свијет
25 мин0
Градови и општине
29 мин0
Љубав и секс
33 мин0
Хроника
34 мин0
Најновије
Најчитаније
13
12
13
09
13
05
13
04
12
59
Тренутно на програму