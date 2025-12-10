Logo
Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку

Извор:

Агенције

10.12.2025

12:49

Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку
Фото: Танјуг/АП

Најмање 19 људи је погинуло, а 16 је повријеђено у урушавању двије зграде у сјевероисточном мароканском граду Фесу, бившој престоници, објавила је државна новинска агенција.

Локалне власти у префектури Фес објавиле су да су се двије сусједне четвероспратнице срушиле током ноћи, преноси Индекс.

У зградама је живјело осам породица, а налазиле су се у насељу Al-Mustaqbal, навела је агенција.

Чим су обавијештене о инциденту, локалне власти, безбједносне службе и јединице цивилне заштите кренуле су на мјесто догађаја и одмах започеле операције потраге и спашавања, наводи се.

Повређени су превезени у универзитетски болнички центар у Фесу.

