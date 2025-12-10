Logo
Пијани возач убио дјечака, мислио да је пас

Извор:

Телеграф

10.12.2025

11:58

Коментари:

0
Пијани возач убио дјечака, мислио да је пас
Фото: cottonbro studio/Pexels

Дјечак од 12 година је погинуо, а младић од 22 године је повријеђен након што је на скутер на којем су се налазили налетио аутомобил.

Несрећа се десила јуче у румунском граду Фетести. Возач, који је прво побјегао са мјеста несреће, а потом се вратио, имао је концентрацију од 0,62 мг/л чистог алкохола у издахнутом ваздуху, јавља Газета де Суд.

илу-таблете-лијекови-04092025

Здравље

Забрињавајуће: Стручњаци упозорили на нуспојаву лијекова за мршављење

Мушкарац од 31 године, док је возио аутомобил улицом Каралаши у граду Фетести, из разлога који ће бити утврђени током истраге, ударио је скутер који је ишао истим смјером испред њега.

Одмах након судара, возач аутомобила је напустио мјесто несреће без одобрења истражних органа. Он се наводно убрзо вратио у зону догађаја, гдје су га идентификовали полицајци", саопштила је полиција.

Возач је изјавио да је у први мах мислио да је ударио пса.

eu evropska unija

Свијет

Амбасадори чланица ЕУ одобрили план за укидање увоза руског гаса

Возач аутомобила и возач скутера конзумирали алкохол

Током саобраћајне несреће, дјечак од 12 година, путник на мопеду, је преминуо.

"Такође, возач скутера, младић од 22 године, захтијевао је медицинску помоћ и пребачен је у најближу болницу. Возач аутомобила је тестиран алкотест апаратом, који је показао концентрацију од 0,62 мг/л чистог алкохола у издахнутом ваздуху, а узети су му и биолошки узорци крви ради прецизног утврђивања нивоа алкохола у крви", наводи извор.

Такође, и возач скутера је тестиран алкотест апаратом, а резултат је показао вриједност од 0,11 мг/л чистог алкохола у издахнутом ваздуху.

Полиција ФБиХ

Хроника

Мотоциклиста повријеђен у незгоди, саобраћај отежан

Возач аутомобила је задржан 24 часа и оптужен за убиство из нехата, вожњу под утицајем алкохола, наношење тјелесних повреда из нехата и напуштање мјеста несреће.

Како наводи Антена Обсерватор, несрећа се догодила око 100 метара од куће у којој су живјели настрадали дјечак и његов брат који је управљао скутером.

Rumunija

Саобраћајна несрећа

nastradao dječak

