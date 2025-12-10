Logo
Мотоциклиста повријеђен у незгоди, саобраћај отежан

10.12.2025

11:44

Мотоциклиста повријеђен у незгоди, саобраћај отежан
Фото: АТВ БЛ

У улици Анте Бабића у Сарајеву догодила се саобраћајна несрећа у којем су учествовали аутомобил и мотоцикл.

Саобраћајна несрећа се догодила у близини џамије "Краљ Фахд", а према ономе што се може видјети једна особа је повријеђена те се чека на долазак Хитне помоћи ради даље процјене степена повреда.

Када је ријеч о информацијама Министарства унутрашњих послова КС, за Клиx.ба је потврђено како је на возилима настала материјална штета.

Саобраћај на овом дијелу одвија се отежано.

Сарајево

Саобраћајна несрећа

