Мотоциклиста повријеђен у незгоди, саобраћај отежан

10.12.2025
11:44
Коментари:0
У улици Анте Бабића у Сарајеву догодила се саобраћајна несрећа у којем су учествовали аутомобил и мотоцикл.
Саобраћајна несрећа се догодила у близини џамије "Краљ Фахд", а према ономе што се може видјети једна особа је повријеђена те се чека на долазак Хитне помоћи ради даље процјене степена повреда.
Када је ријеч о информацијама Министарства унутрашњих послова КС, за Клиx.ба је потврђено како је на возилима настала материјална штета.
Саобраћај на овом дијелу одвија се отежано.
