Издвојено 115.000 КМ: Обезбијеђена средства за требињске ђаке

Град Требиње потписао је уговоре о додјели новчане помоћи за дјецу из подручних основних школа и дјеци која живе у руралним подручјима, а немају подручно одјељење основне школе у мјесту пребивалишта. Уговори о додјели помоћи потписани су и за дјецу без једног или оба родитеља.
Град је ове године подржао 105 дјеце која похађају подручне школе и 15 ученика без једног или оба родитеља.
За ова два јавна позива из градског буџета издвојено је 115.000 КМ.
Осму годину за редом у оквиру два програма које расписује Град Требиње, прописани су уговори с корисницима новчане помоћи за дјецу из руралних подручја и дјецу без једног или оба родитеља.
Овакав вид подршке од великог је значаја, истакли су корисници.
Захваљујући дијелом овој подршци града, подручне школе на простору Требиња нису напуштене, истакли су надлежни.
"Што се тиче програма за рурална подручја до сада смо имали позитивно искуство, ниједна нам се школа није угасила у посљедњих осам година, док се многе гасе и можемо слободно рећи да је један од разлога, не једини, и ова новчана подршка", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
Средства ће бити исплаћивана током девет мјесеци, четири рате у овој години и пет у 2026. години.
За овај програм подршке град је издвојио око 115.000 КМ.
