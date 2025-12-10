Logo
Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

10.12.2025

11:22

Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

Информативна служба Српске православне цркве (СПЦ) направила је значајан искорак у дигиталној комуникацији отворивши јуче свој званични налог на друштвеној мрежи Инстаграм.

Профил, који се може пронаћи под корисничким именом инфоспц.рс, покренут је са циљем правовременог информисања вјерника и шире јавности о животу и раду Цркве.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Малољетник на трави, кокаину и спиду тукао дјечаке

Из Информативне службе истичу да је ова одлука донијета као одговор на велико интересовање домаће и иностране јавности, али прије свега као испуњење духовне мисије у савременом добу. У званичном саопштењу, овај потез је објашњен цитатом из Јеванђеља по Матеју, који у дигиталној ери добија ново значење:

"Што вам говорим у тами, казујте на видику; и што вам се шапће на уши, проповиједајте са кровова!" (Мт 10, 27)

Симболика "кровова" данас се препознаје у глобалним мрежама које омогућавају да ријеч Цркве стигне до сваког појединца, без обзира гдје се налазио.

Налог је отворен са благословом Његове Светости Патријарха српског г. Порфирија.

Орхидеја

Савјети

Није довољна само вода: Додајте овај састојак у саксију и орхидеје ће цвјетати ''као луде''

Из СПЦ напомињу да ће овај налог служити као поуздан извор информација, гдје ће се објављивати:

-Званичне вијести из живота Српске православне цркве

-Активности Патријарха и епископа

-Најаве богослужења и важних догађаја.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва жели трајан мир, а не примирје

Овим потезом Српска православна црква наставља тренд модернизације своје комуникације са вјерницима, придружујући се милионској заједници корисника ове друштвене мреже.

СПЦ

православље

Патријарх Порфирије

