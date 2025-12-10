Шеранић: Српска добија центар за токсикологију

Извор:
СРНА
10.12.2025
11:09
Коментари:0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је Министарство с циљем третирања евентуалног тровања хемикалијама и биоцидима, кроз измјене закона, почело процес формирања центра за токсиокологију у оквиру Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
"Морамо имати на уму да се овакви центри формирају за веће подручје. Битно је да имамо један такав центар у Српској како бисмо могли да водимо регистар евентуалних тровања и да реагујемо правовремено када су у питању грађани", навео је Шеранић.
Прије отварања Међународног симпозијума "Регулаторна токсикологија" у Бањалуци, Шеранић је нагласио да се грађани свакодневно сусрећу са хемикалијама и биоцидима и да је због тога врло важан регулаторни оквир.
"То представља бригу о становништву на начин праћења онога са чим ми сви долазимо у контакт. Из тог разлога је врло значајан овај скуп да би по питању различитих пракси размијенили искуства и видјели шта је то потребно да унаприједимо област хемикалија и биоцида", рекао је Шеранић новинарима.
Занимљивости
Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик
Он је навео да су закони о хемикалијама и биоцидима у надлежности Министарства здравља и социјалне заштите, те додао да је управо одјељење Министарства контакт тачка за хемијску безбједност Свјетске здравствене организације.
"Одјељење је и ка ЕУ означено као контакт тачка која представља контакт између привреде и регулаторног оквира", рекао је Шеранић.
Он је додао да Министрство има одличну сарадњу и са Привредном комором Српске са којом сарађује по питању обавеза које привредници треба да испуне да би прометовали производе из наведене области.
"Овакав скуп ће омогућити да унаприједимо оно што је потребно за пословање али, прије свега, и превентивно дјеловање да не би долазили у ситуацију евентуалних тровања тим материјама", рекао је Шеранић.
Шеранић је, одговарајући на питање о Приједлогу закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење, рекао да тај закон доноси многе новине, а између осталог и комплетну забрану продаје електронских цигарета за малољетне грађане.
"Потпуно се забрањује и продаја дувана за жвакање. На приједлог Удружења `Хорека` потпуно се забрањује пушење у угоститељским објектима", рекао је Шеранић.
Регион
Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци
Декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић рекао је да ће једна од главних тема Међународног симпозијума "Регулаторна токсикологија" бити формирање одјељења за клиничку токсикологију при УКЦ-у Српске.
"Већ смо са руководством УКЦ-а договарали и одређене облике едукације наших доктора из области клиничке токсикологије како бисмо могли одговорити на све изазове потенцијалног тровања", рекао је Шкрбић.
Симпозијум организује Одјељење медицинских наука Академије наука и умјетности Републике Српске, Медицински факултет и Удружење токсиколога Српске.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Најновије
Најчитаније
13
12
13
09
13
05
13
04
12
59
Тренутно на програму