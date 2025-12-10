Logo
Шкода добила новог директора

10.12.2025

11:39

Након четири године као директор Шкоде, Метју Боуден напушта Велику Британију како би преузео нову улогу у Шкода Ауту као водилац међународне продаје.

Замијениће га Ерик Боутин, тренутни водилац корисничког искуства Шкоде Аута, који ће се придружити управном одбору Volkswagen Гроуп УК у првом тромјесечју 2026. године.

Под Боуденовим вођством, Шкода УК је непрестано јачала, а Велика Британија је сада треће највеће тржиште марке, постижући рекорде свих времена и одржавајући тржишни удио у Великој Британији.

Градови и општине

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласио се Центар за социјални рад

Ерик Боутин придружује се Шкоди УК с искуством стеченим на неколико тржишта, укључујући Канаду, Кину и САД.

Тренутно ради као глобални програм корисничког искуства Шкоде Аута, одговоран за глобалну малопродајну мрежу, интеграцију вишеканалне продаје и предводећи трансформацију усмјерености марке на купца, преноси "МоторТрадер".

Генерални директор Volkswagen Гроуп УК, Демијен O'Salivan, рекао је: "Метју је дао значајан допринос еволуцији и расту Шкоде у посљедње четири године. Захвалан сам на свему што је учинио за марку и Групу и желим му све најбоље у новој улози."

Хроника

Пријетње по живот и физички напад у Источном Сарајеву

Додао је:

"Радујем се што ћу Ерику пожељети добродошлицу у управни одбор Уједињеног Краљевства и сигуран сам да ће његово глобално искуство и усмјереност на купце подржати будуће амбиције бренда и приједлог Хуман Toucha."

