Шкода добила новог директора

Након четири године као директор Шкоде, Метју Боуден напушта Велику Британију како би преузео нову улогу у Шкода Ауту као водилац међународне продаје.
Замијениће га Ерик Боутин, тренутни водилац корисничког искуства Шкоде Аута, који ће се придружити управном одбору Volkswagen Гроуп УК у првом тромјесечју 2026. године.
Под Боуденовим вођством, Шкода УК је непрестано јачала, а Велика Британија је сада треће највеће тржиште марке, постижући рекорде свих времена и одржавајући тржишни удио у Великој Британији.
Ерик Боутин придружује се Шкоди УК с искуством стеченим на неколико тржишта, укључујући Канаду, Кину и САД.
Тренутно ради као глобални програм корисничког искуства Шкоде Аута, одговоран за глобалну малопродајну мрежу, интеграцију вишеканалне продаје и предводећи трансформацију усмјерености марке на купца, преноси "МоторТрадер".
Генерални директор Volkswagen Гроуп УК, Демијен O'Salivan, рекао је: "Метју је дао значајан допринос еволуцији и расту Шкоде у посљедње четири године. Захвалан сам на свему што је учинио за марку и Групу и желим му све најбоље у новој улози."
Додао је:
"Радујем се што ћу Ерику пожељети добродошлицу у управни одбор Уједињеног Краљевства и сигуран сам да ће његово глобално искуство и усмјереност на купце подржати будуће амбиције бренда и приједлог Хуман Toucha."
