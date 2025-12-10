Три ''застарјеле'' фризуре су се вратиле на велика врата

Од крупних таласа 70-их, преко оштрих боб фризура 90-их, стари трендови добијају нови сјај и прилику да их носи једна потпуно нова генерација.

Хроника Језиво породично насиље: Кћерка претукла мајку

Које то "застарјеле" фризуре неће изаћи из моде у наредном периоду?

Француска пунђа

Елегантна и ненаметљива ова подигнута фризура са увијеним и увученим праменовима је добродошла гдје год да се појавите и носива је од јутра до вечери.

- Многе жене траже фризуре без стреса које захтијевају мало или нимало одржавања. Овај стил - некада основни током 1990-их - вратио се у поп културу - каже фризерка Даријус Пис за Реал Симпле.

Стил Синди Крофорд

Густа госа са што више волумена се вратила у свом пуном сјају. Дани равне косе су прошли и жене желе волумен, слажу се фризери.

Србија Власници паса добијају нова правила и строге обавезе

Коса са слојевима и праменовима који уоквирују лице, постигнута карактеристичним фенирањем великом округлом четком и врућим виклерима, ствара моћан изглед док истовремено одаје утисак да се нисте много трудили да је постигнете.

Чувена "Рејчелка"

Прослављена ликом Рејчел Грин из серије "Пријатељи" као да је постала икона сама за себе. Коса коју је имала Џенифер Анистон токон снимања култне серије до данас је многима остала као омиљени начин шишања. Тако да нисмо изненађењи што се враћа на велика врата, посебно са свим носталгијама за 90-им које тренутно лутају у моди.

Друштво Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

- То је савршена фризура. Мислим да је једини разлог зашто је изашла из моде тај што ју је превише људи носило. Уоквирује лица, што је веома ласкаво већини облика лица и са танком и густом косом. Ову фризуру можете направити на различитим дужинама косе - каже фризер.