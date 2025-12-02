Ове двије фризуре ће бити у тренду наредне године

Извор:
02.12.2025
21:09
Ако постоји ишта што ће повезати владајуће трендове у фризурама 2026. године то је "ненамјерни луксуз", каже фризер познатих Џон Пулитано за Вог.
- То је коса која изгледа скупо и намјерно, али се осјећа потпуно без напора. Људи желе шишање које захтјева улагање и даје максималан ефекат уз минималан свакодневни напор.
Али скупа коса не мора да слиједи традиционална правила. Сљедећа година доноси потпуно нова поглавља у свијету фризура, тражићемо смјеле линије, повратак природности и комбиновање носталгије са модерним техникама. Након неколико сезона минимализма, пред нама је ера у којој коса носи доминацију изгледа. Али једно је сигурно, трендови који долазе кажу да ће свако од нас моћи да пронађе свој правац да изрази природну љепоту и лични карактер.
Бикси – комбинација боба и пикси фризуре доживјела је неколико налета популарности током година, захваљујући Винони Рајдер из 90-их и Кири Најтли са почетка 2000-их. Сада се враћа у мало другачијем издању.
- То је у основи постепени боб са елементима пиксија. Опседнута сам овим хибридним приступом - каже Пулитарно.
- Знате онај прелијепи изглед када сте се управо пробудили, наспавани, али разбарушене косе. Изгледа једноставно, али скупо, са прелијепим шишкама које нису превише кратке и мало падају у очи.
Дакота Џонсон је можда главна предвоница овог стила, она током цијеле године носи разбарушене таласе са шишкама које падају око очију, а фризери сматрају да ће управо та фризура бити једна од најпопуларнијих сљедеће године.
