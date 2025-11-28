Направите ''неуредну'' пунђу за само неколико минута (ВИДЕО)

Извор:
Супержена
28.11.2025
10:02
Коментари:0
Било да треба да се нађете са другарицама на кафи или сте изненада добиле позив за излазак, у само пар корака имаћете фризуру као из салона.
Све жене имају дане када им неке ствари, попут прављења фризуре, једноставно не иду од руке.
Међутим и у тим данима постоји једноставно решење - "неуредна" пунђа.
Једна инфлуенсерка је на свом Инстаграм профилу, корак по корак, објаснила како да направите ову сјајну пунђу, која може да се носи у разним приликама.
Све што вам је потребно јесте растегљива гумица за косу, а детаљне кораке, погледајте у снимку:
