Направите ''неуредну'' пунђу за само неколико минута (ВИДЕО)

Извор:

Супержена

28.11.2025

10:02

Било да треба да се нађете са другарицама на кафи или сте изненада добиле позив за излазак, у само пар корака имаћете фризуру као из салона.

Све жене имају дане када им неке ствари, попут прављења фризуре, једноставно не иду од руке.

policija rs uvidjaj

Хроника

Пасатом ударио жену на пјешачком прелазу

Међутим и у тим данима постоји једноставно решење - "неуредна" пунђа.

Једна инфлуенсерка је на свом Инстаграм профилу, корак по корак, објаснила како да направите ову сјајну пунђу, која може да се носи у разним приликама.

Новак Ђоковић

Тенис

Шеик снима Ђоковића док показује јогу

Све што вам је потребно јесте растегљива гумица за косу, а детаљне кораке, погледајте у снимку:

