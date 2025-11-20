Logo
Large banner

Фризуре које одговарају сваком облику лица

Извор:

Магазин новости

20.11.2025

21:44

Коментари:

0
Фризуре које одговарају сваком облику лица
Фото: Pixabay

Постоје начини шишања који стоје сваком облику лица и пркосе свим новонасталим трендовима. Тајна је у одржавању свјежине косе и усвајању рутине њене његе која прави разлику између досадне фризуре и оне пуне живота и покрета.

Тупи боб

Омиљена због свог чистог, безвременског изгледа, тупи боб фризура пада до линије вилице или мало испод. Овај стил елиминише слојеве како би се створила прецизна, углађена ивица која ласка лицу и истиче линију врата. Посебно се препоручује за танку косу, даје илузију веће густине и волумена.

Телефон

Свијет

Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона

Дугачка равна коса

Дугачка, равна коса са савршено поравнаним врховима је права изјава. Иако може изгледати једноставно, захтијева досљедну његу, редовно шишање, дубинску хидратацију и пуно сјаја како би се избјегло да изгледа спљоштено. Уз правилно одржавање, то је једна од најупечатљивијих и најлуксузнијих фризура.

Лептир фризура

Лептир фризура комбинује дужину са волуменом кроз дуге, лепршаве слојеве који се природно крећу, а истовремено задржавају издужену силуету.

Подијели:

Тагови:

frizura

мода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривена спомен плоча погинулим полицајцима

Република Српска

Откривена спомен плоча погинулим полицајцима

2 ч

0
Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''

Сцена

Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''

2 ч

0
Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада

Република Српска

Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада

2 ч

0
Бранко Блануша

Република Српска

Завршни скуп СДС-а у Бањалуци; Блануша: Српска може и мора боље

2 ч

1

Више из рубрике

Новак Ђоковић на мети критика због качкета

Стил

Новак Ђоковић на мети критика због качкета

2 д

0
Пет идеја како носити бијелу кошуљу зими

Стил

Пет идеја како носити бијелу кошуљу зими

1 седм

0
Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

Стил

Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

1 седм

0
Мода фармерке наочаре

Стил

Повратак заборављеног тренда: Ове панталоне ће доминирати сезоном

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

23

10

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

23

01

Италију погодило сњежно невријеме

22

51

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

22

48

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner