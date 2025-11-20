Фризуре које одговарају сваком облику лица

Извор:
Постоје начини шишања који стоје сваком облику лица и пркосе свим новонасталим трендовима. Тајна је у одржавању свјежине косе и усвајању рутине њене његе која прави разлику између досадне фризуре и оне пуне живота и покрета.
Омиљена због свог чистог, безвременског изгледа, тупи боб фризура пада до линије вилице или мало испод. Овај стил елиминише слојеве како би се створила прецизна, углађена ивица која ласка лицу и истиче линију врата. Посебно се препоручује за танку косу, даје илузију веће густине и волумена.
Дугачка, равна коса са савршено поравнаним врховима је права изјава. Иако може изгледати једноставно, захтијева досљедну његу, редовно шишање, дубинску хидратацију и пуно сјаја како би се избјегло да изгледа спљоштено. Уз правилно одржавање, то је једна од најупечатљивијих и најлуксузнијих фризура.
Лептир фризура комбинује дужину са волуменом кроз дуге, лепршаве слојеве који се природно крећу, а истовремено задржавају издужену силуету.
